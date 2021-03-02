Виктория Ходосок, корреспондент: Вопрос, на котором не раз пытались спекулировать – трансфер власти. Повод для очередных домыслов – визит в Сочи. Но зачем Президенту исключительно внутренние вопросы обсуждать с соседом? Глава государства успокоил тех, кто особенно волнуется по этому поводу: трансфера власти не будет, все будет по Конституции и закону.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после Президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, вот и весь трансфер власти. Все, вот даже вы вчетвером [участники совещания – прим. ред.] и прочие, можете участвовать в этих выборах после Конституции – и в парламентских, и в президентских. Поэтому ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Это исключительно дело Беларуси, как мы тут будем устраивать внутренне свою страну. Это наше дело.