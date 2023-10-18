В Палате представителей рассказали, как затронут белорусов изменения в Гражданском кодексе

Новости Беларуси. Масштабная трансформация Гражданского кодекса. О том, какие изменения ожидают белорусов, рассказали в Палате представителей. Законопроект был принят депутатами в двух чтениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе работы над документом рассмотрели более 350 изменений.

Новации коснутся как физических, так и юридических лиц. Согласно документу, меняется ответственность владельцев автотранспорта в так называемых ситуациях «без вины». По нынешнему кодексу в ДТП водители, полностью соблюдавшие правила дорожного движения, становятся невольными участниками происшествий и обязаны возместить компенсацию пострадавшему. Теперь же водитель при грубой неосторожности потерпевшего и полном отсутствии вины может отказаться от выплаты ущерба. Коснутся изменения и реорганизации юрлиц. В обновленном кодексе будет закреплен ряд гарантий прав кредиторов. Так, ответственность за неисполнение обязательств наравне с реорганизованными будут нести собственники и учредители.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Законом внесены изменения, касающиеся введения в наш гражданский оборот новых институтов. Это конвертируемый заем, который направлен на стимулирование деятельности по развитию стартапов. Также изменения, касающиеся безотзывной доверенности, заверения в обстоятельствах, когда стороны гарантируют достоверность всех сведений в отношении своего финансового состояния, обязательств, действительности уполномоченных лиц на выполнение тех или иных действий, чтобы упорядочить гражданский оборот.

В документе также предусмотрено исключение двойной ответственности при неисполнении денежных обязательств. Юрлица будут выплачивать только неустойку за несоблюдения договоренностей. Проценты взысканию не подлежат.