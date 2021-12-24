Натуральная или искусственная. Выбираем новогоднюю ёлку

Анастасия Макеева, корреспондент:

Зеленая красавица – главный атрибут праздников. Но прежде чем на ней засияют огни и закружат в хороводах, нужно определиться с чувством, толком, расстановкой. В этом нам помогут эксперты.

Новогодние базары превратились в лесное царство. Ели таежные, сосны, пихты в пелене снега, серебре инея. Выбор искусственных деревьев огромный. Они не источают аромат, зато встретят с вами не один Новый год. Пластик один на всех, но есть свои нюансы.

Анна Готовчиц, продавец-консультант:

Литая елка будет по ощущениям как живая, иголки не колючие. Для детей очень удобно, если есть какие-то животные в доме. ПВХ мягче, но там немного другой пластик идет, а литые елки будут получше по качеству, они служат 10 лет. Из ПВХ – лет 5-7.

Качественная елка – без запаха. На ней не светится проволока. Если вы проведете по лапкам против часовой стрелки, они моментально восстановят форму. Фишка синтетики в том, что деревья огнеупорны и противостоят пожарам. Ценовой диапазон зависит от размера. Красотка из ПВХ обойдется от 48 рублей до 300. Литые модели – от 106 рублей до 1 000. Есть в новогоднем маскараде и свои тренды. Анна Готовчиц:

Дизайнеры придумали вот такую прекрасную елку. Она на стволе дерева натурального. Верх идет искусственный, и он оформлен в стиле флок. Сейчас тренд идет на банты, ленточки. Также у нас есть елки, окрашенные в разные цвета: голубые, белые.

Метель им пела песенку. Из питомников хвойный отряд прибыл в столицу. Елочные базары развернули на 75 площадках вплоть до 31 декабря. Упаковка, доставка, милые сувениры – все включено в волшебный пакет. Зеленая галерея на любой цвет и вкус.

Оксана Селедцова, инженер-технолог Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Самая высокая у нас сегодня была 2,5 метра. Приходят первыми, чтобы выбрать самую большую, самую красивую, пушистую елку. Есть ель колючая, сербская, обыкновенная, пихта Нордмана и сосна. В первую очередь, нужно смотреть на цвет хвои, чем темнее хвоя, чем сочнее, крепко ли она держится на веточке. Это будет говорить о том, что елка свежая, срезана недавно.

Питьевой режим для живой ели обязательный. Необходимо поставить ее в воду или песок, постоянно увлажнять и удалять подсохшие ветки. За день, в зависимости от размера, дерево может выпить литр и больше. Чтобы иголки не осыпались до Старого Нового года, есть спецсредства. Крепкие орешки – ель колючая и пихта Нордмана. Обыкновенная редеет быстрее. Но самыми популярными остаются деревья в кадках. По весне их можно пересадить на даче. Уход, как за комнатными растениями.

Оксана Селедцова:

Елка-срезка от метра до двух стоит 19 рублей. Елочки, которые меньше метра, стоят 15 рублей. Ель обыкновенная в кадке будет стоить от 50 до 70 рублей, ель колючая – от 70 до 100, и пихта Нордмана, самая дорогая, она около 100 рублей. Она стоит дольше, она лучше укореняется при пересадке, у нее своеобразная хвоя зеленая, а снизу хвоинки голубые. Скоро сказка постучится в двери. Звонкие и стройные украсят дома белорусов и станут главной фотозоной. Искусственные или натуральные – выбор за вами. Главное – бережный уход. Пластиковую хвою храните в темных, проветриваемых помещениях. Избегайте балконов и подвалов.