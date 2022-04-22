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«Это очень значимо». Как в Минске отметят столетие пионерского движения?

22 апреля 2022 18:18
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Новости Беларуси. К столетию пионерского движения. В Минске в честь юбилейной даты состоялось открытие аллеи «Век пионерии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень значимо». Как в Минске отметят столетие пионерского движения? -1

Несколько поколений активистов организации высадили молодые саженцы ясеня как символ преемственности традиций и законов пионерского движения. Породу выбрали не только за красивый внешний вид, но и отличные барьерные свойства. Деревья ясеня олицетворяют источник жизни и бессмертия.

«Это очень значимо». Как в Минске отметят столетие пионерского движения? -4

Александра Гончарова, председатель общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»:
Ясень является еще и знаком преемственности. Сегодня у нас высаживают аллею как ветераны пионерского движения, так и ребята, которые только вступили в пионерскую организацию, поэтому это очень значимо. В нашей пионерской организации состоят более 600 тысяч юношей и девушек, мальчишек и девчонок.

«Это очень значимо». Как в Минске отметят столетие пионерского движения? -7

Снежанна Кулевская:
Пионеры помогают ветеранам, участвуют в таких разных проектах, как «Огонек приглашает друзей», «Зарница» и многие другие.

«Это очень значимо». Как в Минске отметят столетие пионерского движения? -10

Открытие аллеи – лишь одно из череды событий, посвященных празднованию юбилея. Кульминацией станет детский фестиваль «Территория детства» в середине июня.

# Пионеры в Беларуси # общество # Александра Гончарова # Снежанна Кулевская # Фотофакт

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