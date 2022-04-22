«Это очень значимо». Как в Минске отметят столетие пионерского движения?

Новости Беларуси. К столетию пионерского движения. В Минске в честь юбилейной даты состоялось открытие аллеи «Век пионерии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько поколений активистов организации высадили молодые саженцы ясеня как символ преемственности традиций и законов пионерского движения. Породу выбрали не только за красивый внешний вид, но и отличные барьерные свойства. Деревья ясеня олицетворяют источник жизни и бессмертия.

Александра Гончарова, председатель общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»:

Ясень является еще и знаком преемственности. Сегодня у нас высаживают аллею как ветераны пионерского движения, так и ребята, которые только вступили в пионерскую организацию, поэтому это очень значимо. В нашей пионерской организации состоят более 600 тысяч юношей и девушек, мальчишек и девчонок.

Снежанна Кулевская:

Пионеры помогают ветеранам, участвуют в таких разных проектах, как «Огонек приглашает друзей», «Зарница» и многие другие.