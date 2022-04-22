Интеграция высшего образования. Россия и Беларусь намерены подписать 11 соглашений

Новости Беларуси. Предстоящий IX Форум регионов Беларуси и России обещает быть насыщенным и более плодотворным, чем в 2021 году. Стороны намерены увеличить портфель заключенных договоров и примерно на 20 % сумму взаимной выручки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году саммит посвятят теме межрегионального сотрудничества и углублению интеграционных процессов Союзного государства. Работать участники будут в рамках шести тематических секций. На повестке вопросы развития единой правовой базы, сотрудничество в вопросах импортозамещения, агропромышленной сфере. Одна из секций будет посвящена интеграции систем высшего образования. И здесь стороны намерены подписать 11 соглашений.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы в этой работе находим пути дальнейшего развития, взаимодействия, чтобы та работа, которую мы делаем, была практико-ориентирована, востребована, и прежде всего в сфере народного хозяйства.