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Интеграция высшего образования. Россия и Беларусь намерены подписать 11 соглашений

22 апреля 2022 18:15
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Новости Беларуси. Предстоящий IX Форум регионов Беларуси и России обещает быть насыщенным и более плодотворным, чем в 2021 году. Стороны намерены увеличить портфель заключенных договоров и примерно на 20 % сумму взаимной выручки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интеграция высшего образования. Россия и Беларусь намерены подписать 11 соглашений-1

В 2022 году саммит посвятят теме межрегионального сотрудничества и углублению интеграционных процессов Союзного государства. Работать участники будут в рамках шести тематических секций. На повестке вопросы развития единой правовой базы, сотрудничество в вопросах импортозамещения, агропромышленной сфере. Одна из секций будет посвящена интеграции систем высшего образования. И здесь стороны намерены подписать 11 соглашений.

Интеграция высшего образования. Россия и Беларусь намерены подписать 11 соглашений-4

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы в этой работе находим пути дальнейшего развития, взаимодействия, чтобы та работа, которую мы делаем, была практико-ориентирована, востребована, и прежде всего в сфере народного хозяйства.

Интеграция высшего образования. Россия и Беларусь намерены подписать 11 соглашений-7

На выходе стороны ожидают на менее 60 новых партнерских договоров между правительствами, регионами, отдельными организациями. Рассматривается возможность участия и представителей малого бизнеса. Форум пройдет в Гродно 23 и 24 июня.

# Беларусь-Россия # общество # Виктор Лискович # Фотофакт

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