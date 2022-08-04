«Это очень тяжёлый труд». В Беларуси поздравили девушку-комбайнера
Новости Беларуси. На уборке плечом к плечу с комбайнерами и их помощники. И уже не редкость для белорусских полей, когда в составе экипажа – девушка. Один их таких семейных тандемов трудится в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брат и сестра.
4 августа поздравить Викторию с выездом на ниву приехали представители Белорусского союза женщин. Как и полагается в горячую пору, все торжества прямо у комбайна. Благодарности, ценные подарки, среди которых и мерч от Первого. Все в рамках акции «Хлеб на ладонях женщины».
Алеся Прокопович, заместитель председателя первичной организации Белорусского союза женщин УВД Витебского облисполкома:
Сегодня в Беларуси, наверное, нечасто встретишь именно женщин, которые трудятся на комбайнах. Поэтому мы хотели показать прекрасную сторону данной профессии. Мы все понимаем, что это очень тяжелый труд.
И если для Владислава Лаптинского это не первая уборочная, то для Виктории это премьера. Студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств провести август на хлебной ниве в качестве помощника комбайнера мечтала давно. Любовь к технике привил отец, который также связан с почетной профессией хлебороба. Подкрутить гайку, очистить жатку для хрупких рук девушки дело привычное. А если что, то на помощь придет брат.
Владислав Лаптинский, механизатор сельхозпредприятия «Межево-Агро»:
Понимаем один одного, все-таки брат и сестра. Справляется со своими обязанностями, помогаю, подсказываю.
Виктория Лаптинская, помощник механизатора сельхозпредприятия «Межево-Агро»:
Нужно как-то помочь семье своей, отцу, брату. Решила, что в этом году пойду я. Брат был не против, отец тоже, поэтому решили, что пойдем.
В сельхозпредприятии «Межево-Агро» зерновыми засеяно более 3 000 гектаров. Урожайность пока на уровне 46 центнеров с гектара – выше средней по стране.
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