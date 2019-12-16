Уголок волшебства. Как работает чудометр в резиденции Деда Мороза и сколько писем получили в Беловежской пуще

Новости Беларуси. 16 декабря 16 лет назад. Именно в этот день Беловежский Дед Мороз встретил своих первых посетителей. С тех пор гостей у него побывало больше 1,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский волшебник неоднократно признавался самым популярным среди детей и взрослых в странах СНГ. Свой новый зимний сезон он, как и всегда, встречает горячо. О чем просят дети в письмах и что такое кважелы в переводе с волшебного? Узнавала Кристина Протосовицкая.

Вот моя внученька Снегурочка приготовила мне на эти дни, когда у нас тысячи гостей, отдыхать практически некогда. Я отдыхаю на самой маленькой подушечке. Размер подушки диктует время года. Декабрьские дни для Беловежского Деда Мороза самые жаркие в году. Хлопот прибавляется с каждым часом. Это время не для сна. Прежде чем встретить гостей, которые уже на пороге, Дедушка разбирает почту. Только за этот год пришло больше 6 тысяч писем. Дети делятся самым сокровенным.

А это письмо из Гомеля. Дорогой Дедушка Мороз, здравствуй! Пишет тебе Виталик из Гомеля. Помоги мне, пожалуйста, я хочу стать конструктором. Дед Мороз отвечает на каждое письмо. Это нерушимое правило волшебника. Разбирает старательно выведенные детской рукой буквы. А иногда и иероглифы. География писем – больше сотни стран мира. Дети предлагают такие новшества. Пишут, чтобы больше использовать энергию солнца, ветра, перейти на электромобиль, отказаться от пластиковых пакетов. Это все дети пишут, поднимают самые острые вопросы и проблемы.

Здесь рады и детям, и взрослым. Приезжают целыми семьями – иногда не простыми. Настя Карпова из Боровлян живет в доме семейного типа. К Деду Морозу наведывается уже третий год. В этом ее ждал сюрприз – чудопочта.

Появился у нас такой удивительный почтовый ящик, сюда дети бросают свои письма. Здесь устроен чудометр, и он считывает желания всех детей. В пуще в этом году вывели даже свою единицу измерения. Сложили квант и желание – получили кважелы. До 31 декабря нужно набрать 99 тысяч.

Анастасия Карпова, воспитанница детского дома семейного типа (Боровляны):

Если дети желают много чего доброго и много добрых детей, которые желают, то он наполнится быстро. Смотря от того, сколько людей приезжает в Беловежскую пущу в резиденцию Деда Мороза. За 16 лет в поместье Деда Мороза приняли 1,5 миллиона гостей. Это население одной Барселоны или двух Амстердамов.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ежегодно тысячи туристов приезжают в Беловежскую пущу, чтобы загадать желания. И когда они исполняются, завязывают такие ленточки, как символ того, что желание исполнилось.