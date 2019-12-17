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Прощание с Владимиром Цыплаковым пройдёт в здании крытого катка парка Горького в Минске

17 декабря 2019 06:27
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Новости Беларуси. Играл в одном звене с Гретцки, трижды признавался лучшим хоккеистом страны, всегда соглашался играть за сборную Беларуси, «в каком бы клубе и в какой бы точке земного шара ни оказался», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прощание с Владимиром Цыплаковым пройдёт в здании крытого катка парка Горького в Минске-1

17 декабря с 10 до 13 часов в здании крытого катка парка Горького все желающие могут отдать дань памяти замечательному человеку, хоккеисту и тренеру Владимиру Цыплакову.

Субботняя новость о внезапной кончине буквально шокировала болельщиков, ведь ему только исполнилось 50 лет. Это сложно понять, еще сложнее принять. Как в свое время и новость о гибели Руслана Салея. Владимира похоронят там же, на Восточном кладбище – рядом с Русланом.

Прощание с Владимиром Цыплаковым пройдёт в здании крытого катка парка Горького в Минске-4

Прощание с Владимиром Цыплаковым пройдёт в здании крытого катка парка Горького в Минске-6

Прощание с Владимиром Цыплаковым пройдёт в здании крытого катка парка Горького в Минске-8

Прощание с Владимиром Цыплаковым пройдёт в здании крытого катка парка Горького в Минске-10

# Некролог # общество # Владимир Цыплаков # Фотофакт

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