Цирковая студия и картинг-клуб: «Золак» приглашает детей в кружки

Цирковая студия, картинг и рыцарский клуб. Дворец детей и молодежи «Золак» предлагает школьникам более 400 направлений, рассказали в программе «Большой город».
Цирковая студия, картинг и рыцарский клуб. Дворец детей и молодежи «Золак» предлагает школьникам более 400 направлений, рассказали в программе «Большой город».
Это хореография, вокал, КВН и спортивные секции. Один из самых популярных у подростков – картинг-клуб. К гулу мотора и скорости дети привыкают с 5 лет. Школьники самостоятельно обслуживают авто и знают, как должно биться его сердце.