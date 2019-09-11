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Цирковая студия и картинг-клуб: «Золак» приглашает детей в кружки

11 сентября 2019 12:39
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Цирковая студия, картинг и рыцарский клуб. Дворец детей и молодежи «Золак» предлагает школьникам более 400 направлений, рассказали в программе «Большой город».

Цирковая студия и картинг-клуб: «Золак» приглашает детей в кружки-1

Это хореография, вокал, КВН и спортивные секции. Один из самых популярных у подростков – картинг-клуб. К гулу мотора и скорости дети привыкают с 5 лет. Школьники самостоятельно обслуживают авто и знают, как должно биться его сердце.

# Дети # общество

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