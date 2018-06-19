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Белорусско-российский 15-километровый марш: в Новороссийске начнутся военные учения «Славянское братство»

19 июня 2018 06:36
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Новости Беларуси.В Новороссийске 19 июня начнутся международные военные учения «Славянское братство», в которых  примут участие десантники из России, Беларуси и Сербии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-российский 15-километровый марш: в Новороссийске начнутся военные учения «Славянское братство»-1

Белорусские военные уже прибыли в Краснодарский край со своей техникой и вооружением: из Витебска доставлено более 40 единиц военной техники. Российская сторона устроила торжественный прием белорусским коллегам, а затем все вместе совершили 15-километровый марш на полигон «Раевский».

Белорусско-российский 15-километровый марш: в Новороссийске начнутся военные учения «Славянское братство»-4

Активная фаза учений начнется 26 июня. Учения «Славянское братство» проводятся уже четвёртый год. В 2017 году их принимала Беларусь.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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