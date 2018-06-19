Белорусско-российский 15-километровый марш: в Новороссийске начнутся военные учения «Славянское братство»

Новости Беларуси.В Новороссийске 19 июня начнутся международные военные учения «Славянское братство», в которых примут участие десантники из России, Беларуси и Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные уже прибыли в Краснодарский край со своей техникой и вооружением: из Витебска доставлено более 40 единиц военной техники. Российская сторона устроила торжественный прием белорусским коллегам, а затем все вместе совершили 15-километровый марш на полигон «Раевский».