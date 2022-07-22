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«Это не кот в мешке». В чём плюсы целевого направления?

22 июля 2022 10:40
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Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022.  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

Илона Волынец, СТВ:  
Появилась такая информация, что целевой набор в этом году вырос на 17 %. Хорошо это, что у нанимателей есть заинтересованность? Они уже готовят себе кадры.

«Это не кот в мешке». В чём плюсы целевого направления?-1

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
Да, этому способствовало, с нашей точки зрения, определенные законодательные изменения в части снятия ограничений на местонахождение заказчика. Сегодня заказчиками целевого направления уже могут быть организации, расположенные и в Минске, и в областных городах, и по всей территории страны. И мы увидели интерес и у заказчиков, и у абитуриентов. Ведь целевая подготовка позволяет поступить не только по особой траектории, по особому конкурсу, но конкурс там тоже бывает, причем весьма существенный, например на медицинские специальности, но и уже фактически на стадии поступления абитуриент знает, где он будет работать, в какой организации, наниматель знает, кто к нему придет. Это не кот в мешке. Целевик – это не кот в мешке. Наоборот, это прозрачность для всех сторон. А учреждения образования (ВУЗ, колледж либо лицей) являются третьей стороной, которая гарантирует качество подготовки целевика для конкретного заказчика.  

«Это не кот в мешке». В чём плюсы целевого направления?-4

Кристина Сущеня, СТВ:  
Судя по вакансиям, которые предлагает комитет по труд, например, в Минске не хватает таких специальностей, как тракторист, контролер на контрольно-пропускном пункте, инженер. Это так сегодня? Именно такие специальности у нас проседают?  

Сергей Касперович:  
Люди в условиях открытости информации выбирают те должности, те позиции, где набор факторов благоприятен: зарплата, социальный пакет, условия труда. Поэтому по отдельным сферам с весьма непростыми условиями труда, конечно, такие ситуации возможны. Система образования в меру сил и возможностей через приемы, через их корректировку, через механизмы распределения эти проблемы помогает решать.  

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# Образование в Беларуси # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Сергей Касперович # Фотофакт

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