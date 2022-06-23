«Это наша общая история». Российская делегация посетила братскую могилу в Смолевичском районе

Новости Беларуси. В деревне Студенка Смолевичского района прошел митинг-реквием, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он стал частью проекта «Дорогами памяти и подвига». Место проведения выбрали неслучайно. В деревне находится братская могила, где захоронены 14 защитников Родины, в том числе два героя Советского Союза. Почтить память погибших собрались не только белорусы, но и представители делегации из России. Участники возложили цветы к монументу, состоялась минута молчания. Кульминацией встречи стала торжественная передача земли с братской могилы в деревне Студенка представителям Архангельского регионального учебного поискового центра для последующего создания памятной экспозиции.

Елена Недзвецкая, директор Региональной общественной организации гражданско-патриотического воспитания «Архангельский региональный учебный поисковый центр»:

Мы проводим международную акцию уже не первый год, которая называется «Горсть памяти». Мы передаем землю из Архангельска, города воинской славы, в те места, которые посещаем на территории Республики Беларусь. Места связаны с захоронением наших земляков.

В автопробеге мы принимаем участие практически всей семьей, кроме старшего сына, студента. Я сама наполовину белоруска. Это наша общая история.

Марина Клюева, председатель Смолевичского районного Совета депутатов:

Такие мероприятия проводятся при каждом сельском совете, на памятных местах проводятся митинги-реквиемы с участием ветеранов, молодежи.

Ангелина Лис, ученица Верхменской средней школы имени В.А. Тумара:

Мы ходим в школе по разным музеям. Нам рассказывают про это, мы смотрим разные фильмы про войну и вспоминаем, как это было страшно.