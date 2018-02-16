Это наша Даша! Как болельщики поддерживают Домрачеву – эксклюзивные кадры

«Знаете, можно довольно долго перечислять спортивные достижения Дарьи Домрачевой. Но чтобы описать любовь к ней, достаточно двух простых слов, которые уже много лет ласково и с придыханием произносят белорусские болельщики: наша Даша!». Эта цитата написана на одном из сайтов болельщиков, созданных в поддержку звездной биатлонистки.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организаторы клуба поддержки биатлонистки Дарьи Домрачевой в социальных сетях – Яна Клепицкая, Денис Костюченко, Юлия Якутик и Александра Климович.

Как долго существует клуб? Кто был инициатором создания? Яна Клепицкая, организатор клуба поддержки биатлонистки Дарьи Домрачевой в социальных сетях:

Инициатором создания была девочка, которая сейчас здесь не присутствует. После Ванкувера была организована группа в 2010 году, уже восьмой год пошел, потом я к ней присоединилась. Мы решили, что нужно развивать это движение в Беларуси, нужно поддерживать Дашу, потому что мы видели, что много людей есть, которые ее поддерживают, за нее болеют, но они не организованы в одну группу. Мы хотели всех объединить.

Почему вы выбрали именно биатлон и Дашу? Яна Клепицкая:

Это произошло после того, как мы в реальности познакомились с Дашей, мы увидели, какой она хороший человек сама по себе, какая она прекрасная спортсменка. После этого решили, что мы можем своими силами, должны как-то ее поддержать, как-то ей помочь.

Денис Костюченко, организатор клуба поддержки биатлонистки Дарьи Домрачевой в социальных сетях:

В 2012 году мы пробовали от Федерации организовать поездку в Москву на гонку чемпионов. Дали объявление, что российская страна нам бесплатно предоставляет билеты, собираемся, арендуем автобус, едем. Человек 15 собралось. В итоге мы не поехали. В 2013 году после Чемпионата мира в новое место, когда Даша в последней гонке взяла золото, и этим же вечером они прилетали. Мы поехали ее встречать и девчонки туда приехали, и после официальной части они ко мне подходят и спрашивают:

- А вот помните: в прошлом году пытались организовать поездку, вот мы бы хотели.

Я говорю: вот мы уже раз попробовали, желающих не было и больше не хочется «обжечься».

Они говорят: с нас будет. Мы обещаем.

И девчонки слово сдержали. Собрался не один автобус, а два.

Как вам Олимпиада в Корее? Нравятся результаты? Денис Костюченко:

Пока нет. Но надеемся, что все изменится.

Какая Дарья Домрачема человек в общении с вами? Легко ли она идет на контакт в любом ли состоянии? При каких ситуациях проходило общение с ней? Яна Клепицкая:

Даша очень приветливый человек в жизни, очень простой и открытый, позитивный, жизнерадостный. Бывают ситуации, но вы в основном встречаемся, чтобы пообщаться летом, когда у них проходят тренировочные сборы, когда нет соревнований, когда все спокойны.

В Минске несколько лет назад организовывались легкоатлетические пробеги, и там Даша собирала свои команды болельщиков. Там она всем подготовила сама майки для всех участников, очень креативно к этому подошла. На одних майках она ладошками, специальными красками нарисовала крылышки, и вот ребята бежали в этих майках.