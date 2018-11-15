Один день с курьером доставки еды. Как успеть на заказ, ничего не перепутать и не испортить продукт?

Вкусно жить не запретишь. Тем более, когда долгожданный завтрак, обед или ужин тебе доставляет на дом курьер: ещё теплым и в нужное время.

Антон Амельченя, курьер сервиса службы доставки: Есть определённая степень свободы. Ты на своем автомобиле, самостоятельно выстраиваешь маршрут. Мы сами выбираем график. Можно с 10, 11, 12 работать.

Антон развозит еду чуть меньше года. К выбору профессии подошёл сознательно.

Павел Ласицкий, м енеджер по персоналу службы доставки: Курьер обязан выглядеть аккуратно, опрятно, вежливо общаться с клиентом. Пакет документов требует водительское удостоверение, талон техосмотра на автомобиль. Нарушение любой санитарной нормы – сразу же увольнение.

У «официантов на колёсах» с недавнего времени появилось специальное приложение на смартфоне, куда оператор колл-центра службы доставки отправляет данные о клиенте: имя, фамилию, адрес.

Например, прямо сейчас мы мчим к голодному минчанину в микрорайон Сухарево. Но, сперва, заберём из ресторана бронированное блюдо, за сохранность которого, к слову, курьер отвечает головой.

Антон Амельченя:

Были у меня случаи, когда суп у меня разливался, спешил к клиенту, к сожалению, чтобы побыстрей приехать. Но сейчас стараюсь аккуратно ездить и как-то с ресторанами мы договорились, они очень хорошо упаковывают.

Подъезжаем! А вот и бургеры – с пылу с жару. Антон кладёт их в специальный контейнер со встроенной системой подогрева. Важно заметить, что информацией о перечне блюд в заказе курьер не владеет, и за срок годности продуктов ответственности не несёт. В случае несостыковок – спрос с заведения общепита. Зато несвоевременная доставка свежеприготовленного обеда может обернуться для развозчика подпорченной репутацией.

Мария Кронда, корреспондент:

Курьера, как и журналиста, кормят ноги, а чтобы и клиент остался сыт и доволен – нужно поторопиться: осталось 10 мин.