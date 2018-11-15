Один день с курьером доставки еды. Как успеть на заказ, ничего не перепутать и не испортить продукт?

Вкусно жить не запретишь. Тем более, когда долгожданный завтрак, обед или ужин тебе доставляет на дом курьер: ещё теплым и в нужное время.
Вкусно жить не запретишь. Тем более, когда долгожданный завтрак, обед или ужин тебе доставляет на дом курьер: ещё теплым и в нужное время.
Антон развозит еду чуть меньше года. К выбору профессии подошёл сознательно.
Антон Амельченя, курьер сервиса службы доставки:
Есть определённая степень свободы. Ты на своем автомобиле, самостоятельно выстраиваешь маршрут. Мы сами выбираем график. Можно с 10, 11, 12 работать.
Но прежде, чем стать «посыльным вкуса», молодой человек прошел серьёзный отбор.
Павел Ласицкий, менеджер по персоналу службы доставки:
Курьер обязан выглядеть аккуратно, опрятно, вежливо общаться с клиентом. Пакет документов требует водительское удостоверение, талон техосмотра на автомобиль. Нарушение любой санитарной нормы – сразу же увольнение.
У «официантов на колёсах» с недавнего времени появилось специальное приложение на смартфоне, куда оператор колл-центра службы доставки отправляет данные о клиенте: имя, фамилию, адрес.
Например, прямо сейчас мы мчим к голодному минчанину в микрорайон Сухарево. Но, сперва, заберём из ресторана бронированное блюдо, за сохранность которого, к слову, курьер отвечает головой.
Антон Амельченя:
Были у меня случаи, когда суп у меня разливался, спешил к клиенту, к сожалению, чтобы побыстрей приехать. Но сейчас стараюсь аккуратно ездить и как-то с ресторанами мы договорились, они очень хорошо упаковывают.
Подъезжаем! А вот и бургеры – с пылу с жару. Антон кладёт их в специальный контейнер со встроенной системой подогрева. Важно заметить, что информацией о перечне блюд в заказе курьер не владеет, и за срок годности продуктов ответственности не несёт. В случае несостыковок – спрос с заведения общепита. Зато несвоевременная доставка свежеприготовленного обеда может обернуться для развозчика подпорченной репутацией.
Мария Кронда, корреспондент:
Курьера, как и журналиста, кормят ноги, а чтобы и клиент остался сыт и доволен – нужно поторопиться: осталось 10 мин.
Сегодня это уже восьмой по счёту заказ. За день Антон наматывает около 200 км. Не запутаться в паутине столичный перекрёстков для курьера – тот ещё квест, особенно в час пик.
Антон Амельченя:
Больше заказов в обеденное время, в ночные смены их не так много. Все заказывают и фаст-фуд всех видов, и из хороших ресторанов тоже часто заказывают.
Тем временем, мы прибыли к пункту назначения, правда, с небольшим опозданием. Посмотрим, что скажет клиент.
Клиент доволен. Задача выполнена. Но вдруг случается непредвиденное. Неловкую ситуацию исправят диспетчеры. Молодой человек без напитка не останется. А наш герой спешит доставить порции очередным ценителям «быстрой еды», но это уже совсем другая история.