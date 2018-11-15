Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября

Новости Беларуси. 90% смертей от рака легких, хронического бронхита и ишемической болезни сердца по данным Всемирной организации здравоохранения провоцирует табакокурение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 90% смертей от рака легких, хронического бронхита и ишемической болезни сердца по данным Всемирной организации здравоохранения провоцирует табакокурение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отказаться хотя бы на день от этой вредной привычки призывают врачи. 15 ноября на планете проходит под знаком некурения.
По данным медиков, курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни, и это является огромной социальной потерей для общества.