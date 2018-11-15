Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября

Новости Беларуси. 90% смертей от рака легких, хронического бронхита и ишемической болезни сердца по данным Всемирной организации здравоохранения провоцирует табакокурение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отказаться хотя бы на день от этой вредной привычки призывают врачи. 15 ноября на планете проходит под знаком некурения.