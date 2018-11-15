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Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября

15 ноября 2018 08:20
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Новости Беларуси. 90% смертей от рака легких, хронического бронхита и ишемической болезни сердца  по данным Всемирной организации здравоохранения провоцирует табакокурение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября-1

Отказаться хотя бы на день от этой вредной привычки призывают врачи. 15 ноября на планете проходит под знаком некурения.

Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября-4

По данным медиков, курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни, и это является огромной социальной потерей для общества.

Международный день отказа от курения отмечается 15 ноября-7

# Курение # общество # Фотофакт

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