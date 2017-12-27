«Это могут быть и шишки. Побрызгали любой краской»: 5 идей для украшения новогодней ёлки

Ёлка – главный символ нового года. И кто-то с удовольствием достаёт старые игрушки, наряжая её так же, как это было в детстве.

А кто-то каждый год придумывает что-то новое.



Ирина Смирнова, дизайнер:

Используются темы лесных животных. Олени, вообще, символ Нового года, но и, сами по себе, веточки на рогах оленя напоминают веточки деревьев и веточки ёлочек.

Птицы всегда в тренде, а в 2018 году тема птиц настолько разнообразна: лесные птицы, райские птицы. И яркие, и сдержанные тона будут смотреться очень красиво и будут модными.



Ещё один важный элемент декора ёлки – это гирлянды.

И здесь тоже есть простор для фантазии.



Ирина Смирнова:

Один из самых важных аксессуаров ёлки – это нарядные красивые гирлянды, нарядные красивые ленты, украшенные пайетками, глиттером, блёсточками всевозможными и стразами. Из этих лент можно изготовить красивые и бантики, и цветочки, и любые украшения, и просто обвить ёлочку.

Нет новогодних игрушек – не беда!



Украшение ёлки – как раз тот случай, когда можно экспериментировать.

Ирина Смирнова:

Это могут быть и еловые шишки. Это могут быть и шишки сосновые (они помельче и тоже очень красивенькие).

Побрызгали любой краской. Если нет аэрозольных баллончиков, можно просто гуашью раскрасить, можно добавить блёсточек глиттера. Можно делать всевозможные композиции с ленточками, с веточками черники, с катушечками от тесьмы и это будет очень красиво смотреться на ёлке.



Светлана Перельман, архитектор-дизайнер:

Наша ёлка – тематическая. Мы её наряжали именно к наступающему году Жёлтой Собаки. Год является символическим, так как вот уже год у нас живёт собака, собственно, символ наступающего года, джек-рассел-терьер. Здесь мы использовали украшения именно, в основном, с собаками.







Вот тут замечательные такие представлены собаки и самодельную верхушку подготовили, жёлтую.



Предновогодние хлопоты объединяют.

Именно благодаря традициям и маленьким семейным ритуалам вторая половина декабря становится временем настоящего волшебства.



Анастасия Бриченок, дизайнер:

Конечно, нужно стараться каждый раз привносить что-то своё в этот праздник. У нас была традиция с родителями перекрашивать стены перед Новым годом, чтобы Новый год встретить в новой квартире. То же самое, может быть, и новые игрушки, сделанные своими руками. Это прекрасно. Нужно заводить какие-то традиции, и это сплачивает семью, и делает праздник особенным.

