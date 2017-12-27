Самые главные люди – это дети: в Минске прошла акция «Профсоюзы – детям»
Новости Беларуси. В эти праздничные дни в Беларуси традиционно особое внимание детям. 27 декабря во Дворце профсоюзов сотни ребят из детских домов, школ-интернатов и многодетных семей посмотрели новогоднее представление и получили сладкие подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 лет благотворительная акция «Профсоюзы – детям» дарит новогоднее чудо малышам с ограниченными возможностями и тем, кто остался без родителей.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Безусловно, на этих праздниках самый важный персонаж, самые главные люди – это дети. Мы стараемся сделать все, чтобы они были счастливы. Это как раз те праздники, которые нас делают лучше, добрее. Потому что они несут доброту, внимание и у нас, у профсоюзов, самый главный лозунг – это лозунг солидарности во всем. Мы не должны сегодня проходить, когда кому-то плохо, мы должны помочь, должны подставить плечо. А если у кого-то случилась радость, мы должны тоже вместе порадоваться.
Наталья Терешко:
Для деток елка – это ощущение радости, чего-то интересного, подарки, Дед Мороз, Снегурочка. Очень все здорово. Большое спасибо.
За время этой благотворительной акции уже почти 60 тысяч детей побывали на республиканских и областных новогодних праздниках. Профсоюзы посещают детские дома, школы-интернаты и социальные приюты во всех регионах Беларуси.