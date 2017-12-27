Самые главные люди – это дети: в Минске прошла акция «Профсоюзы – детям»

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Безусловно, на этих праздниках самый важный персонаж, самые главные люди – это дети. Мы стараемся сделать все, чтобы они были счастливы. Это как раз те праздники, которые нас делают лучше, добрее. Потому что они несут доброту, внимание и у нас, у профсоюзов, самый главный лозунг – это лозунг солидарности во всем. Мы не должны сегодня проходить, когда кому-то плохо, мы должны помочь, должны подставить плечо. А если у кого-то случилась радость, мы должны тоже вместе порадоваться.