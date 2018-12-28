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Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район

28 декабря 2018 11:29
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Новости Беларуси. Уникальную операцию провели авиаторы МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж вертолета МИ-26 совершил транспортировку 8-тонного самолета на внешней подвеске.

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район-1

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район-3

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район-5

Фюзеляж Як-40 доставлен из Минска в филиал Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. Самолет будет использоваться на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей.

Отметим, такая операция требует высокой профессиональной подготовки, как летного, так и инженерного состава.

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район-8

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район-10

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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