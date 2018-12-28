Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район

Новости Беларуси. Уникальную операцию провели авиаторы МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж вертолета МИ-26 совершил транспортировку 8-тонного самолета на внешней подвеске.

Фюзеляж Як-40 доставлен из Минска в филиал Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. Самолет будет использоваться на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей.

Отметим, такая операция требует высокой профессиональной подготовки, как летного, так и инженерного состава.