«Это марка качества»: губернатор Калиниградской области – о белорусских водителях, стройматериалах и продуктах

Новости Беларуси. Автомобиль «БелДжи», конечно, будет интересен и самому западному из субъектов Российской Федерации. Дороги в окрестностях Калининграда – лучшие в стране, да и от Борисова до Балтийского берега всего 500 километров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе новый губернатор этого российского региона Антон Алиханов приехал в Беларусь. Для калининградского анклава наша страна не просто союзная, как и для всей России, да и еще расположена гораздо ближе федерального центра. Дела сотрудничества обсудили на встрече делегации с Президентом. Калининградцев здесь интересует многое: и наш опыт в лечении онкологических заболеваний, и белорусские технологии в мелиорации – уж совсем непростые почвы достались этой уникальной области, и наши стройматериалы, и автобусы, причем, похоже вместе с водителями. Для чего? А вот все просто – в будущем году Россия и Калининград в частности принимает чемпионат мира по футболу. Вот здесь-то и будет где развернуться. Мы не упустили возможность задать несколько вопросов уже по итогам первой для 31-летнего Антона Алиханова зарубежной поездки в новой должности. Кстати, он – самый молодой в истории России и губернатор, и высшее должностное лицо в регионе. Говорили и о белорусских продуктах, которые, конечно, нашлись в его домашнем холодильнике, и о его любимой рок-группе Pink Floyd, а потому пришли не с пустыми руками. Я специально распечатал скриншот вашей страницы в социальной сети. Ваш комментарий: «Беларусь – особенный партнер не только для Калининградской области, но и для России в целом. В чем эта особенность? В чем вы ее увидели?

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:

Мы сегодня говорили, помимо торгово-экономических связей, которые очевидны, и наши связи в производстве различных видов продукции, которые складывались десятилетиями и развиваются и сегодня, у нас общая историческая память, достаточно большая диаспора белорусская. И мы, конечно, не чужие люди друг другу. Каждый десятый житель Калининградской области белорус. Антон Алиханов:

Чистокровный. А если считать еще смешанные браки, то мы найдем много корней. В этом смысле, по-моему, уникальный регион. Ни в каком другом нет такой ситуации. Антон Алиханов:

Ни в каком другом такого нет. По этой причине вы впервые пересекли границы Калининградской области в новом качестве именно в сторону Беларуси? Антон Алиханов:

Конечно. Это осознанное действие, мы долго планировали, что первый наш визит официальный в иностранное государство должен состояться именно в Беларусь, чтобы подчеркнуть политическую значимость и политический вес Беларуси во взаимоотношениях с Калининградской областью. Первое что вы сделали в должности еще, по-моему, временно исполняющего обязанности, расчистили взлетно-посадочную полосу аэропорта. Антон Алиханов:

У нас, к сожалению, был инцидент. Была катастрофическая погода, и самолет немного промахнулся мимо полосы, его вынесло за пределы. А как раз были дожди, снег мокрый, и он увяз. И мы при помощи техники Балтфлота, я тоже лично в этом всем участвовал, но я хочу сказать, что мы без ребят из Балтфлота вряд ли бы справились. Балтийский флот, где пришвартован ваш корабль под нашим названием «Минск». Как он там поживает? Антон Алиханов:

Все хорошо. Несет службу боевую. Расширяем взлетно-посадочную полосу и сможем принимать любые типы самолетов. Поэтому сегодня тоже обсуждали, что практически со всеми центральными городами Беларуси у нас есть связь. Надо еще с Витебском. Надеюсь, во время чемпионата белорусских болельщиков у нас будет большое количество. На 35 тысяч мест у нас стадион. Так что милости просим. Мест хватит на всех. Мы видели замечательное видео, снятое с высоты, колоссального стадиона. Конструкции там барановичские. Доверяете, значит.

Антон Алиханов:

Конечно, доверяем. У нас белорусские стройматериалы – это краеугольный камень, на котором покоится и стадион, и дороги, и много-много других строительных объектов, которые сейчас готовятся к чемпионату. Запас прочности очень хороший, почвы ведь не самые простые.

Антон Алиханов:

Почвы непростые. По сути, до того, как мы начали эту стройку, там было болото. Немцы там не строили. Сейчас – это уникальный проект. Мы не стоим на месте, технологически уже давным-давно шагнули вперед. Сейчас у нас помимо территории стадиона вокруг еще 150 гектаров новой территории, где вырастет новый большой микрорайон. Надеюсь, что белорусским строителям тоже найдется на этом лакомом месте свой кусочек. Милости просим. Вы говорили про белорусских водителей на будущий год. Антон Алиханов:

Есть такая потребность. Пока у меня есть опасение, что мы не справимся своими силами, несмотря на то, что мы купили уже у МАЗа больше 100 автобусов. Сейчас мэр Калининграда Александр Григорьевич Ярошук ведет переговоры о возможном приобретении еще одной партии. Белорусская сторона помогала всегда России не только техникой, но помогли во время Олимпиады в Сочи и водителями. Я думаю, что нам тоже стоит воспользоваться этой опцией. Потому что люди очень профессиональные. Практически не было ни одного нарушения правил дорожного движения со стороны белорусских водителей, которые участвовали в Олимпиаде. Это марка качества своеобразная.

Снимаю шляпу, у вас колоссально красивые хрущевки. Это звучит странно, но мы все любуемся. Наверное, этот опыт был бы и нам полезен.