«Когда мы делаем что-то вместе, мы становимся счастливее»: иностранные студенты – о жизни и учебе в Беларуси

Новости Беларуси. И на десерт – самый беззаботный праздник – День студента. Именно в эту пятницу мы отправились в самый уникальный в этом смысле университет Беларуси – Витебский медицинский – он же самый интернациональный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня здесь обучаются, внимание, 1200 иностранных студентов из 42 стран мира.

Ярко! Эмоционально! Незабываемо! В одном танце – история ланкийцев о том, как коронованные особы выходят в народ. Они смотрят на работников рисовых плантаций, и вовлекают в свое незабываемое путешествие. В стране этих артистов азы национального танца изучают едва ли не с рождения. А в Беларуси студенты готовы научить любого, кто проявит интерес к культуре Шри-Ланки.

Дуниду Мануратна, студент Витебского государственного медицинского университета (Шри-Ланка):

Нигерия, Казахстан, Туркменистан и Шри-Лака – мы. Белорусские студенты. И мы с вами очень хорошая дружба. Мне очень понравилось танцевать и показывать наши культурные танцы для других людей. Вы тоже понравились. Хочу, надо учить, преподавать этот танец для других людей. Международный день студента в одном из самых интернациональных ВУЗов страны – витебском медицинском – отмечают параллельно со «Студенческой осенью». Народы мира, а в университете учится 1200 иностранцев из 42 государств, играли в футбол, выступали на сцене, готовили угощения. Впрочем, в Витебске попробовать кухню стразу нескольких стран можно в одном месте и в любой день. Главное – знать, куда идти. Анастасия Бут, СТВ:

Общежитие медицинского университета можно сравнить с этим столом. Практически нет свободного места. А рядом с белорусами – китайцы, сирийцы, ливанцы, палестинцы, а в центре – интернациональное блюдо, которое символизирует дружбу народов.

Мусаб Зияда, студент Витебского государственного медицинского университета (Палестина):

Мы вместе живем и готовим тоже вместе. Независимо от национальности: Турция, Китай, Ливан, Сирия, Палестина, Таджикистан, Узбекистан. Здесь много разных стран и национальностей. Когда мы делаем что-то вместе, мы становимся счастливее, мы чувствуем дружбу, которая соединяет нас еще ближе, мы понимаем, что в будущем мы будем и дальше дружны, когда уедем из ВУЗа в свои страны.

За стеной – девушки. Тоже подобралась интернациональная команда. Ливан, Туркменистан, Россия. Старшекурсницы уже определились с профессией: будут стоматологами. Потому по собственным слепкам, вырезают… челюсти. Из мыла. Приехавшие на подготовительные курсы ливанки за компанию рисуют, плетут косы и преодолевают языковой барьер.

Рим Алрифаи, студент Витебского государственного медицинского университета (Ливан):

Мы приехали из Ливана. Нам очень нравится учиться в ВГМУ. Это моя подруга Алиса.

Алиса Федосеева, студент Витебского государственного медицинского университета (Россия):

Она из Ливана, я из России. Мы друг другу помогаем. Она учит русский, я учу арабский. Мы поприветствовали друг друга сейчас. Я еще не совсем умею. Она меня постаралась подправить.

Айлар Курбанназарова, студент Витебского государственного медицинского университета (Туркменистан):

Девочки приходят ко мне и спрашивают, как я вяжу. Я учу их. Я покупаю нитки в Беларуси. И мне нравятся тонкие нитки. Потому что они, когда делаешь шарф, они бываю очень теплые.