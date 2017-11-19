Виртуальный экскурсовод: как в Кобрине изучают историю знаковых мест с помощью QR-кода

Новости Беларуси. Смартфон вместо экскурсовода, коды вместо указателей. На объектах культурного наследия Кобрина начали появляться необычные таблички, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом в районном центре планируют развивать туризм, и вывести его на новый уровень.

Изучать новые места без экскурсовода, а самостоятельно сегодня предпочитают все больше туристов. Хватает знаковых мест и в белорусских глубинках, таких как Кобрин. О памятниках культуры в этом районном центре с недавних пор говорят современным языком – с помощью QR-кода.

Петр Бутрим, СТВ:

Операция на самом деле очень проста и понятна. Чтобы узнать намного больше, например, об этом памятнике, необходим обыкновенный смартфон и специальное приложение. Несколько кликов – и целая история его создания – уже перед глазами. Познакомиться таким необычным способом уже можно с тремя десятками объектов – заветные квадратики с на первый взгляд странными черно-белыми рисунками можно увидеть на памятниках, церквях и музеях. Своего рода виртуальный экскурсовод позволяет узнать в разы больше, чем раньше.

Виктор Логвинович, автор проекта:

Понятно, у туриста ограничено время. И за какое-то определенное количество времени он должен посмотреть достопримечательности. Чем больше он посмотрит достопримечательностей, которые ему интересны, тем больше сформируется представление о самом городе. По статистике, за один месяц так называемым мобильным гидом пользуются больше 2 тысяч человек. Заинтересовались и многие местные жители. Подобные проекты успешно работают по всему миру, привлекают миллионы туристов и, главное, не несут больших затрат.