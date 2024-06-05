«Это люди прогрессивные, с инстаграмами». Вот чем отличаются современные фермеры

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Ксения Вятская, организатор рынка фермерских продуктов « Усё сваё »: Мы все собираемся, работаем в формате B2B, то есть продаем лично покупателям. Это и плюс, потому что у фермеров конечное количество продукции. Фермерами, конечно, сейчас называют всех, но есть еще огромный пласт людей – гастроэнтузиасты. Это самозанятые, которые пекут хлеб, засаливают сало, собирают травы, ягоды. У нас в прошлом году была проблема: нет людей, который бы собрали ягоду и засушили нам.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Еще лет пять назад была проблема: в переходах продают, возле магазинчиков бабушки свои помидорчики, лучок. Сейчас этого уже нет, сейчас этого никто не видит. Как решили эту проблему? К вам все пошли?

Ксения Вятская:

Бабушки к нам не идут, потому что фермеры – это люди прогрессивные, с инстаграмами. Это люди, которые ценят свое качество. Тут уже контроль не государства над нами. А человек, который производит продукцию, лично контролирует, потому что покупатель, чуть что не так, клубника мягкая стала – все. Современный покупатель бежит в Instagram – мне все не нравится. И фермер что делает, чтобы сохранить свое лицо? Тут же возвращает деньги, умоляет: прости.