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В лесу Лоевского района нашли более 70 мин времён Великой Отечественной войны

22 мая 2018 07:04
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Новости Беларуси. Более 70 мин времен Великой Отечественной нашли в лесу Лоевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесу Лоевского района нашли более 70 мин времён Великой Отечественной войны-1

Обнаружили снаряды военнослужащие войсковой части 1242 недалеко от деревни Тростенец. На место сразу же была вызвана саперо-пиротехническая группа.

В лесу Лоевского района нашли более 70 мин времён Великой Отечественной войны-4

При более детальном осмотре лесного массива саперы нашли еще 70 мин со взрывателями. Специалисты не исключают, что на этом месте некогда находился блиндаж, в котором стоял минометный расчет. Опасную находку тут же отвезли на полигон и уничтожили.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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