«При выборе одежды лучше использовать какие-то яркие элементы». Что нужно брать с собой в лес

Что нужно брать с собой в лес, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Это и прочёсывание местности цепочкой, это и применение наших технических средств». Как ещё ищут людей, потерявшихся в лесу

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:

Нужно побеспокоиться о том, чтобы с собой была какая-то еда, что-то сладкое, вода. Если мы говорим про пожилых граждан, и они регулярно принимают какие-то лекарственные средства, взять их с собой на всякий случай. Какая-то теплая одежда. При выборе одежды лучше использовать какие-то яркие элементы, которые повысят шанс в случае необходимости вас найти.