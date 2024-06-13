«Это экологически чистое выращивание мяса». Как в Беларуси производят мраморную говядину?

Белорусские мясные продукты – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».
Белорусские мясные продукты – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».
А вот эти любопытные, но пугливые малыши могут похвастаться крепким здоровьем. Они настоящая элита. Бычков голштинской породы здесь выращивают, что бы получить мраморную говядину. Технология не из дешевых, но в ней белорусские производители уже преуспели.
«В клетках поросят мы вешаем игрушки». Вот как ухаживают за животными на белорусских свинокомплексах – подробности здесь.
Дмитрий Ровдо, директор филиала предприятия по выпуску сельскохозяйственной продукции:
Это экологически чистое выращивание мяса, то есть они рождаются в поле, полгода находятся под мамами, не искусственно выращиваются, а в живой природе. Конечный результат, доращивание и откорм – это уже своя технология. Это специализированное кормление именно быка-производителя, быка, который идет на реализацию. Это лучшее зерно, лучшие концентраты. На заключительном откорме стараемся минимизировать движение для набора жировой массы и получения этой мраморности в мясе.
Уход за элитными бычками практически индивидуальный. Но в массовом производстве классической говядины тоже важны технологии.
Подробности в видео.