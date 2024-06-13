«Это экологически чистое выращивание мяса». Как в Беларуси производят мраморную говядину?

«В клетках поросят мы вешаем игрушки». Вот как ухаживают за животными на белорусских свинокомплексах – подробности здесь .

А вот эти любопытные, но пугливые малыши могут похвастаться крепким здоровьем. Они настоящая элита. Бычков голштинской породы здесь выращивают, что бы получить мраморную говядину. Технология не из дешевых, но в ней белорусские производители уже преуспели.

Дмитрий Ровдо, директор филиала предприятия по выпуску сельскохозяйственной продукции:

Это экологически чистое выращивание мяса, то есть они рождаются в поле, полгода находятся под мамами, не искусственно выращиваются, а в живой природе. Конечный результат, доращивание и откорм – это уже своя технология. Это специализированное кормление именно быка-производителя, быка, который идет на реализацию. Это лучшее зерно, лучшие концентраты. На заключительном откорме стараемся минимизировать движение для набора жировой массы и получения этой мраморности в мясе.

Уход за элитными бычками практически индивидуальный. Но в массовом производстве классической говядины тоже важны технологии.