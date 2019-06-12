Это должен знать каждый молодой специалист! На какие льготы ему можно рассчитывать

После окончания института выпускник получает гордое звание «молодой специалист». Будет диплом свободным или предстоит распределение? Оформят контракт или трудовой договор? Эти вопросы волнуют многих. Но стоит помнить, если студент отучился большую часть срока за счёт государства, то придётся отработать. Владислав Пехота, адвокат:

Исходя из имеющихся заявок и с учётом общественной, научно-исследовательской работы, успеваемости учащихся или студентов, рекомендаций самого учреждения образования и личных пожеланий выпускника.

Выпускник может сам найти работу и принести заявку от организации, в которой проходил практику. Но существует ряд компаний – заказчиков кадров. Туда студентов-бюджетников направляют в первую очередь. А для отдельных категорий лиц место работы предоставляется только с соблюдением следующих условий. Владислав Пехота:

Например, детям-инвалидам, либо инвалидам первой и второй группы, место работы предоставляется по месту жительства их родителей или супруга. Детям-сиротам место работы предоставляется по месту закрепления за ними жилого помещения, либо по месту включения их в перечень нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Претендовать на льготы могут и дети военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранений или увечий. Обладателями свободного диплома могут стать беременные и лица, которые заботятся о ребёнке до трёх лет, а также замужние или женатые студенты. А вот тем, кто хочет открыть собственное дело и трудоустроиться к себе же на работу, придётся об этой идее забыть. Распределиться как индивидуальный предприниматель – невозможно.

Владислав Пехота:

Обращаю ваше внимание, что недостаточно просто относиться к данным категориям, необходимо изъявить желание и воспользоваться данным правом, то есть, собрать необходимый перечень документов и передать их в учреждение образования. Поэтому всем студентам и учащимся рекомендуем заблаговременно выяснить, имеются ли у них вышеперечисленные основания, так как сбор необходимых документов может занять немало времени. А распределение осуществляется не позднее, чем за два месяца до окончания учёбы.