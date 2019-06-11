В Минске демонтируют бетонные блоки, ограждающие фан-зоны для II Европейских игр

Новости Беларуси. Наличие бетонных блоков вокруг фан-зон превращало площадки в закрытые пространства, что не сулило гостям приятной атмосферы и комфортного отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теперь свободный доступ будет обеспечен для всех желающих.

На месте останутся прозрачные ограждения и заборы с мелкой сеткой. Такие меры примут на трёх фан-зонах – у Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены».