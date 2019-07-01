«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске
Новости Беларуси. Вахта памяти. В Минске стартует Международный слет постов № 1. В канун 75-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков школьники Беларуси и России возложили цветы к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в День Независимости – 3 июля – караульные из 12 городов и поселков обеих стран поочередно заступят на почетную вахту памяти у Вечного огня. Также участники форума сразятся в конкурсе военно-патриотической песни и примут участие в республиканской акции «Беларусь помнит».
Отдать дань погибшим, потому что это наша история, которую надо сохранить.
У меня служили два прадеда, и я прихожу сюда, чтобы почтить их память.
Олег Уркель, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Если бы наши отцы, деды, прадеды не жертвовали собой, то сейчас у нас не было бы того, что мы имеем. Мы считаем, что мы обязаны помнить тех, кто оставил свои жизни ради нас.
Олеся Гавриленко, директор муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Новосибирска:
Помнить нужно и помнить важно поколение героев, поколение наших дедов, прадедов, поколение победителей. Это нужно помнить обязательно. Мы делаем все для того, чтобы наша молодежь помнила об этом поколении.
Вахта памяти – это одна из патриотических традиций, живая форма патриотической работы, которая является сегодня международной и позволяет молодежи помнить поколение героев.
К слову, пост № 1 у Вечного огня на площади Победы в 2019 году отмечает 35-летний юбилей. 3 июля 1984 года на пост впервые вступил караул. Тогда за право быть первыми постовыми боролись десятки человек.
Анатолий Курлович, первый секретарь Минского горкома комсомола в 1984 году:
За право стоять на посту было объявлено соревнование в городе Минске. Все классы школ и группы ПТУ участвовали в этом соревновании. Нужно было доказать, что ты достоин стоять у Вечного огня в память о твоих отцах, дедушках, прадедушках.
Это была гордость – стоять у этого поста. Не надо было никаких других слов. Если ты стоишь у поста один, значит ты человек, который сегодня добился уже многого и добьешься еще больше.
Организована для участников слета и экскурсионная программа. Школьники изучат экспозицию музея истории Великой Отечественной войны, съездят на «Линию Сталина» и в «Тростенец». Продлится форум до 4 июля.