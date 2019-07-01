«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

Новости Беларуси. Вахта памяти. В Минске стартует Международный слет постов № 1. В канун 75-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков школьники Беларуси и России возложили цветы к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в День Независимости – 3 июля – караульные из 12 городов и поселков обеих стран поочередно заступят на почетную вахту памяти у Вечного огня. Также участники форума сразятся в конкурсе военно-патриотической песни и примут участие в республиканской акции «Беларусь помнит».

Отдать дань погибшим, потому что это наша история, которую надо сохранить.

У меня служили два прадеда, и я прихожу сюда, чтобы почтить их память.

Олег Уркель, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Если бы наши отцы, деды, прадеды не жертвовали собой, то сейчас у нас не было бы того, что мы имеем. Мы считаем, что мы обязаны помнить тех, кто оставил свои жизни ради нас.

Олеся Гавриленко, директор муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Новосибирска:

Помнить нужно и помнить важно поколение героев, поколение наших дедов, прадедов, поколение победителей. Это нужно помнить обязательно. Мы делаем все для того, чтобы наша молодежь помнила об этом поколении. Вахта памяти – это одна из патриотических традиций, живая форма патриотической работы, которая является сегодня международной и позволяет молодежи помнить поколение героев.

К слову, пост № 1 у Вечного огня на площади Победы в 2019 году отмечает 35-летний юбилей. 3 июля 1984 года на пост впервые вступил караул. Тогда за право быть первыми постовыми боролись десятки человек.