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«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске

01 июля 2019 17:02
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Новости Беларуси. Вахта памяти. В Минске стартует Международный слет постов № 1. В канун 75-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков школьники Беларуси и России возложили цветы к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-1

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-3

А в День Независимости – 3 июля – караульные из 12 городов и поселков обеих стран поочередно заступят на почетную вахту памяти у Вечного огня. Также участники форума сразятся в конкурсе военно-патриотической песни и примут участие в республиканской акции «Беларусь помнит».

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-6

Отдать дань погибшим, потому что это наша история, которую надо сохранить.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-9

У меня служили два прадеда, и я прихожу сюда, чтобы почтить их память.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-12

Олег Уркель, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Если бы наши отцы, деды, прадеды не жертвовали собой, то сейчас у нас не было бы того, что мы имеем. Мы считаем, что мы обязаны помнить тех, кто оставил свои жизни ради нас.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-15

Олеся Гавриленко, директор муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Новосибирска:
Помнить нужно и помнить важно поколение героев, поколение наших дедов, прадедов, поколение победителей. Это нужно помнить обязательно. Мы делаем все для того, чтобы наша молодежь помнила об этом поколении.

Вахта памяти – это одна из патриотических традиций, живая форма патриотической работы, которая является сегодня международной и позволяет молодежи помнить поколение героев.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-18

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-20

К слову, пост № 1 у Вечного огня на площади Победы в 2019 году отмечает 35-летний юбилей. 3 июля 1984 года на пост впервые вступил караул. Тогда за право быть первыми постовыми боролись десятки человек.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-23

Анатолий Курлович, первый секретарь Минского горкома комсомола в 1984 году:
За право стоять на посту было объявлено соревнование в городе Минске. Все классы школ и группы ПТУ участвовали в этом соревновании. Нужно было доказать, что ты достоин стоять у Вечного огня в память о твоих отцах, дедушках, прадедушках.

Это была гордость – стоять у этого поста. Не надо было никаких других слов. Если ты стоишь у поста один, значит ты человек, который сегодня добился уже многого и добьешься еще больше.

Организована для участников слета и экскурсионная программа. Школьники изучат экспозицию музея истории Великой Отечественной войны, съездят на «Линию Сталина» и в «Тростенец». Продлится форум до 4 июля.

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-26

«Это была гордость – стоять у этого поста». Международный слёт постов № 1 стартовал в Минске-28

# Беларусь помнит # общество # Олег Уркель # Олеся Гавриленко # Анатолий Курлович # Фотофакт

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