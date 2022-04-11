Это был один из самых жутких нацистских лагерей. Смотрите, какую выставку подготовили в Брестской крепости

Новости Беларуси. В Брестской крепости 11 апреля презентовали выставку «Собибор. Возвращение подвига Александра Печерского», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она рассказывает об одном из самых жутких нацистских лагерей для военнопленных и героическом восстании под руководством российского офицера Александра Печерского. Долгое время эта история для потомков оставалась неизвестной.

20 планшетов с копиями документов и фотографий, а также более 80 оригинальных вещей узников концлагерей. Их собирали по всем странам бывшего СССР. Артефакты рассказывают о жизни Александра Печерского и его семье, а также о тех, кто нашел в себе мужество бежать.

Лагерь смерти Собибор находился в польском Люблине и действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943-го. За это время в нем уничтожили около 250 тысяч евреев. Восстание 14 октября стало началом конца места адского заключения и одним из немногих в истории войны.

Илья Васильев, председатель Фонда Александра Печерского:

Сегодня историческая справедливость в каком-то смысле восторжествовала, и теперь о подвиге защитников Брестской крепости и о подвиге участников восстания в лагере смерти Собибор знают в России, Беларуси, на постсоветском пространстве, в Европе. Да и во всем мире.

Вероника Мотузыко, ученица Ореховской средней школы:

То, что происходило в те годы, когда началась война, это было ужасно, очень много смертей, издевательств над людьми. И мне кажется, никто не хочет пережить это заново.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Почти 100 тысяч узников концлагерей попытались убежать, выйти, в том числе и в ходе восстаний. Все на этой земле грешной должны помнить о том, что десятки миллионов наших граждан прошли через фашистские концлагеря.