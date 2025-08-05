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Эксперимент с организацией торговли на селе расширен на новые районы – указ Президента

05 августа 2025 13:30
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Эксперимент с организацией торговли на селе расширен на новые территории. Указом Президента определен дополнительный перечень районов. В него вошли Браславский, Вилейский, Городокский, Дубровенский, Костюковичский, Толочинский, Хотимский и Шарковщинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эксперимент с организацией торговли на селе расширен на новые районы – указ Президента-2

Здесь торговые сети получили возможность расширять присутствие на рынке выше доли в 20 %. Аналогичное ограничение ранее было снято на территории Оршанского района, и это оказало позитивное влияние на торговое обслуживание жителей. Указ поспособствует социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности. Увеличивать число магазинов они могут только после заключения с райисполкомом договора. 

Также местные власти обязательно должны согласовывать маршруты движения автомагазинов. Указом предусмотрена и персональная ответственность руководителей за неудовлетворительное торговое обслуживание сельского населения.

# Торговля в Беларуси

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