Эксперимент с организацией торговли на селе расширен на новые районы – указ Президента

Эксперимент с организацией торговли на селе расширен на новые территории. Указом Президента определен дополнительный перечень районов. В него вошли Браславский, Вилейский, Городокский, Дубровенский, Костюковичский, Толочинский, Хотимский и Шарковщинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь торговые сети получили возможность расширять присутствие на рынке выше доли в 20 %. Аналогичное ограничение ранее было снято на территории Оршанского района, и это оказало позитивное влияние на торговое обслуживание жителей. Указ поспособствует социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности. Увеличивать число магазинов они могут только после заключения с райисполкомом договора.

Также местные власти обязательно должны согласовывать маршруты движения автомагазинов. Указом предусмотрена и персональная ответственность руководителей за неудовлетворительное торговое обслуживание сельского населения.