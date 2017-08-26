26 августа первокурсники Института пограничной службы принесли присягу на площади Государственного флага
Новости Беларуси. Военную присягу приняли 26 августа первокурсники Института пограничной службы на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это 25, юбилейный набор будущих стражей границы.
Торжественную церемонию открывал плац-концерт и краткий исторический экскурс. А после принятия присяги состоялся традиционный воинский ритуал вручения зеленых фуражек.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Человек становится воином-защитником. Он собственноручно подписывается под клятвой, что он будет честно служить Родине. Я сам помню, когда принял присягу солдатом.
Я пришел служить мальчишкой, но после принятия присяги я стал настоящим защитником Родины.
Павел Концевой, курсант 1 курса Института пограничной службы Республики Беларусь:
Эмоции, конечно, переполняют. Радость и интерес, что ждет впереди. Привлекает романтика военной службы.
В 2017 году 90 молодых людей будут постигать азы пограничного дела. Среди них и 5 девушек,
которые наравне с юношами прошли курс молодого бойца и теперь присягнули на верность Родине и пограничной службе. К слову, это второй набор девушек, которые через четыре года будут охранять рубежи Родины.
Евгения Левкович, курсант 1 курса Института пограничной службы Республики Беларусь:
Я очень давно к этому стремилась. До этого училась в кадетском училище, моя цель была сюда поступить. Я достигла ее.
А в торжественный день главным подарком для курсантов стала первая в их жизни увольнительная.
Занятия у будущих офицеров начнутся 1 сентября.