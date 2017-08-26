26 августа первокурсники Института пограничной службы принесли присягу на площади Государственного флага

Новости Беларуси. Военную присягу приняли 26 августа первокурсники Института пограничной службы на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 25, юбилейный набор будущих стражей границы. Торжественную церемонию открывал плац-концерт и краткий исторический экскурс. А после принятия присяги состоялся традиционный воинский ритуал вручения зеленых фуражек.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Человек становится воином-защитником. Он собственноручно подписывается под клятвой, что он будет честно служить Родине. Я сам помню, когда принял присягу солдатом. Я пришел служить мальчишкой, но после принятия присяги я стал настоящим защитником Родины.

Павел Концевой, курсант 1 курса Института пограничной службы Республики Беларусь:

Эмоции, конечно, переполняют. Радость и интерес, что ждет впереди. Привлекает романтика военной службы. В 2017 году 90 молодых людей будут постигать азы пограничного дела. Среди них и 5 девушек, которые наравне с юношами прошли курс молодого бойца и теперь присягнули на верность Родине и пограничной службе. К слову, это второй набор девушек, которые через четыре года будут охранять рубежи Родины.