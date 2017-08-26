Детская обувь со 70% скидкой и материальная помощь: в Могилеве родителям помогают собрать ребенка в школу

Новости Беларуси. Подготовить ребенка к школе многим родителям помогают по месту работы. Это могут быть как деньги, так и канцтовары или школьная форма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот на обувной фабрике в Могилеве работает целая система, благодаря которой родители школьников смогли прилично сэкономить.

Сотрудники предприятия могут купить в магазине детскую обувь со скидкой в 70 %.

Кроме того, родителям первоклассников выделили материальную помощь к новому учебному году. Ее получили 300 семей.