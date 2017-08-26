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Детская обувь со 70% скидкой и материальная помощь: в Могилеве родителям помогают собрать ребенка в школу

26 августа 2017 13:12
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Новости Беларуси. Подготовить ребенка к школе многим родителям помогают по месту работы. Это могут быть как деньги, так и канцтовары или школьная форма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот на обувной фабрике в Могилеве работает целая система, благодаря которой родители школьников смогли прилично сэкономить.

Сотрудники предприятия могут купить в магазине детскую обувь со скидкой в 70 %.

Кроме того, родителям первоклассников выделили материальную помощь к новому учебному году. Ее получили 300 семей.

Детская обувь со 70% скидкой и материальная помощь: в Могилеве родителям помогают собрать ребенка в школу-1

Ирина Паниоглу, рабочая обувной фабрики:
У меня ребенок идет в первый класс. То, что выделило предприятие деньги, я купила тетради, ручки, карандаши, альбомы.

Это хорошо, когда предприятие первоклассникам помогает.

Детская обувь со 70% скидкой и материальная помощь: в Могилеве родителям помогают собрать ребенка в школу-4

Алина Жданович, заместитель генерального директора обувной фабрики:
Мы заботимся, чтобы наши сотрудники любили свою работу и приходили сюда с удовольствием, потому что это напрямую сказывается на результате их работы. Мы понимаем важность этого, потому что на данный момент сложно собрать ребенка к школе. Особенно если ребенок не один, а больше.

Детей в школу помогают собирать на многих предприятиях Беларуси.

Особое внимание – сиротам, многодетным и малообеспеченным семьям.

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # Ирина Паниоглу # Алина Жданович

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