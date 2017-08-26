Детская обувь со 70% скидкой и материальная помощь: в Могилеве родителям помогают собрать ребенка в школу
Новости Беларуси. Подготовить ребенка к школе многим родителям помогают по месту работы. Это могут быть как деньги, так и канцтовары или школьная форма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот на обувной фабрике в Могилеве работает целая система, благодаря которой родители школьников смогли прилично сэкономить.
Сотрудники предприятия могут купить в магазине детскую обувь со скидкой в 70 %.
Кроме того, родителям первоклассников выделили материальную помощь к новому учебному году. Ее получили 300 семей.
Ирина Паниоглу, рабочая обувной фабрики:
У меня ребенок идет в первый класс. То, что выделило предприятие деньги, я купила тетради, ручки, карандаши, альбомы.
Это хорошо, когда предприятие первоклассникам помогает.
Алина Жданович, заместитель генерального директора обувной фабрики:
Мы заботимся, чтобы наши сотрудники любили свою работу и приходили сюда с удовольствием, потому что это напрямую сказывается на результате их работы. Мы понимаем важность этого, потому что на данный момент сложно собрать ребенка к школе. Особенно если ребенок не один, а больше.
Детей в школу помогают собирать на многих предприятиях Беларуси.
Особое внимание – сиротам, многодетным и малообеспеченным семьям.