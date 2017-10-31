Замминистра связи и информатизации: «Мир» имеет особое значение среди других медийных проектов

Новости Беларуси. На долгую память…К юбилею телерадиокомпании «Мир» в обращение выпущена специальная почтовая марка. В ее основе – логотип 25-летия компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместный проект Беларуси, России и Казахстана. По замыслу организаторов, такая юбилейная марка должна облететь весь мир. Такая амбициозная цель соответствует и творческим задачам телеканала. К 2022 году «Мир» планирует перейти в формат сверхвысокой четкости.

Владимир Перцов, директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь:

Мы внедряем технологию 4К, чтобы зрители, имеющие современные телеприемники, могли смотреть и события стран Содружества, и художественные произведения, и игровые программы в этом замечательном качестве. Таких телеприемников продается все больше. Со следующего года во многих странах СНГ будет запрещено производство, а также ввоз и продажа телеприемников, не поддерживающих кодеки высокой четкости. Мы идем в ногу со временем.