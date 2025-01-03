Как не перепутать депрессию с авитаминозом? Гештальт-терапевт поделилась историей из практики

Как поскорее влиться в нормальный ритм жизни после череды новогодних праздников? После длинных и шумных праздников многих людей накрывает необъяснимая грусть, тоска. Подсчитываем, сколько денег было потрачено на праздники, на подарки, а еще целый месяц впереди. Все это называется постпраздничная хандра. Как вернуть себе силы, как вернуть себе активность, как поскорее влиться в нормальный ритм жизни после череды новогодних праздников? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Очень хорошее пожелание и рекомендация всем телезрителям: в начале нового года пройти полный чек-ап и выяснить, может быть, это не постпраздничная хандра, а недостаток витамина D и железа.
Ольга Кулешова, гештальт-терапевт:
И еще, может хандра почему возникать? Я очень много в практике стала сталкиваться и сама через такое прошла. Начала я просыпаться, это было год назад, с утра, и я понимаю, что я уже уставшая. У меня нет сил, нет энергии. И я подумала: а, ну мне уже за 40, наверное, так начинается старость, что с утра встаешь, а нет сил. Просто настроения нет, в жизни ничего плохого не происходит, настроение подавленное. Вышла в магазин, вернулась – нужно полежать, отдохнуть. Приняла клиента – нужно отдохнуть. И я начала думать, может, у меня депрессия. Я пошла в лабораторию, сдала анализы, обнаружилась… Но по другим причинам: очень низкий уровень железа. Катастрофический уровень железа. У меня была анемия. Причем тяжелой формы анемия. И поскольку я сама в прошлом врач, я просто удивилась, как на таком уровне железа можно было вообще функционировать. И я начала принимать железо, тоже туда витамин D, витамины группы В, много чего еще нужно, фолиевая кислота. И он поднимался до нормального уровня. Я почти сразу ощутила у себя прилив энергии. Я сейчас регулярно мониторю железо, чтобы и пища была какая-то богатая железом, говядина, субпродукты. И мониторю свои анализы, потому что это оказалась не старость, не депрессия, а просто дефицит железа.
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