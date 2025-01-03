Богданович: вложение средств государством даже на последней санкционной Олимпиаде дало плоды

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В чем проявляется независимость нашей страны в плане спорта? Что мы можем проводить соревнования, свои соревнования, приглашать гостей вне зависимости от санкций, которые сейчас на нас давят. И задавать те спортивные принципы, по которым живет и олимпийское движение. Но не сейчас, сейчас оно грубо нарушено. Но мы можем возобновить и проводить свои соревнования с правильными принципами, со справедливостью, с доброжелательностью и гостеприимством. Ведь хочу отметить, когда проходил матч Европа-Америка на грандиозном стадионе «Динамо», особое для меня мероприятие, там я победила олимпийскую чемпионку Бритни Риз. Присутствие было и главы государства нашего, и это была для меня большая ответственность – прыгать и участвовать на таком мероприятии важном спортивном. И хочу отметить, что американские спортсмены, по-другому у них раскрылась Беларусь. Они сказали о том, что мы гостеприимная страна, чистая. Они были достаточно удивлены, что у нас есть такие спортивные объекты, и готовы были приезжать снова и снова. Но в связи с санкциями и то, что Международный олимпийский комитет все-таки давление проводит на спортсменов, у них, к сожалению, это пока не получается.