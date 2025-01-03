Богданович: вложение средств государством даже на последней санкционной Олимпиаде дало плоды

Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Мы видим, что это вложение тех средств и та программы, которая была в государстве, уже на последней Олимпиаде, даже санкционной Олимпиаде, дали плоды. У нас Золотой завоевал серебряную медаль в академической гребле. Этого не было уже очень многие годы.
Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В чем проявляется независимость нашей страны в плане спорта? Что мы можем проводить соревнования, свои соревнования, приглашать гостей вне зависимости от санкций, которые сейчас на нас давят. И задавать те спортивные принципы, по которым живет и олимпийское движение. Но не сейчас, сейчас оно грубо нарушено. Но мы можем возобновить и проводить свои соревнования с правильными принципами, со справедливостью, с доброжелательностью и гостеприимством. Ведь хочу отметить, когда проходил матч Европа-Америка на грандиозном стадионе «Динамо», особое для меня мероприятие, там я победила олимпийскую чемпионку Бритни Риз. Присутствие было и главы государства нашего, и это была для меня большая ответственность – прыгать и участвовать на таком мероприятии важном спортивном. И хочу отметить, что американские спортсмены, по-другому у них раскрылась Беларусь. Они сказали о том, что мы гостеприимная страна, чистая. Они были достаточно удивлены, что у нас есть такие спортивные объекты, и готовы были приезжать снова и снова. Но в связи с санкциями и то, что Международный олимпийский комитет все-таки давление проводит на спортсменов, у них, к сожалению, это пока не получается.
Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Спортсмены, конечно, очень поддерживают нас, потому что спорт должен быть вне политики. Вернее, мы должны быть другой политикой, мирной, к которой в принципе должен прийти весь мир. Давайте мы повоюем на дорожках, на треке, на ледовой площадке, пускай вот эта вот война только останется в мире, мирная война вот такая. И, может быть, всем легче тогда станет.
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