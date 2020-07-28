Прямой эфир

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят

28 июля 2020 20:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти дни по всей Беларуси звучат слова благодарности в адрес врачей. Они проявили высочайший профессионализм и преданность делу в непростое для страны время и продолжают это делать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-1

Это сегодня день врача Алексея Глазкова начинается в обычном режиме. А еще несколько месяцев назад анестезиолог Минской областной больницы отправился в командировку в Марьину Горку. Два месяца помогал коллегам спасать пациентов. Только самых тяжелых – 40. 

Алексей Глазков, врач анестезиолог-реаниматолог Минской областной клинической больницы:
Постоянное отслеживание по клиническим и лабораторным показателям эффективности дыхания. В случае чего в ту или иную сторону коррекция параметров искусственной вентиляции легких.

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-4

Возвращение домой оказалось вдвойне приятным: приехал как раз в канун церемонии награждения медиков столичного региона. До торжественного момента еще полчаса. Наконец-то можно пообщаться с коллегами не онлайн, не по телефону, а просто тет-а-тет.

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-7

Наконец-то можно сменить душные противочумные костюмы и бахилы, в которых приходилось работать часами, на праздничное платье и туфли на каблуке. То и дело в разговоре звучит: «Можно наконец-то выдохнуть», сложные месяцы противостояния COVID-19 позади. 

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-10

Марфа Насанович, медицинская сестра Минской центральной районной больницы:
Было страшно только первый день. Ну, да, в костюме жарко, как-то привыкаешь, потом ходишь. А никто кроме нас эту работу больше не сделает, поэтому работали, помогали людям.

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-13

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-15

В праздничном зале – десятки врачей, за каждым – десятки спасенных жизней. Фельдшеры скорой помощи, рядом медсестры, эпидемиологи. Выявление контактов первого, второго уровня позволило на начальном этапе сдержать атаку вируса. Тесты, лаборатории...

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-18

Виктория Ахрамович, заместитель главного врача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Работали и круглосуточно, чтобы своевременно выявить заболевших, для того чтобы мы своевременно установили границы очага, выявили контактных лиц и организовали их обследование. Это была очень сложная работа.

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-21



Анестезиологи, реаниматологи – их профессии точно не позавидуешь. Заставить легкие пациента дышать, борьба за жизнь может идти сутками, неделями. И неудивительно, что у Алексея Глазкова было только одно желание – когда все закончится, просто выспаться. А у врача-реабилитолога Натальи Филимончик – увидеть свою семью.

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-24

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом

За самоотверженность и профессионализм – медали, знаки «Отличник здравоохранения», грамоты, благодарности на самом высоком уровне.

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-27

По всей стране подхватывают эстафету благодарности медикам. Витебские врачи одни из первых встали на пути неизвестной инфекции, а сегодня вышли на самые низкие показатели по заболеваемости. Здесь же обкатали систему помощи пациентам с коронавирусом и создали отечественные тест-системы на определение COVID-19. 

Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-30

Их многие называют воинами, сложно не согласится, ведь отважно вели бой с коварным вирусом, спасая жизни людей. Борьба шла во всех уголках страны – не без потерь, но боролись за каждого пациента. 

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-33

Марфа Насанович:
Помню бабушку, которой было 90 лет (которая лежала с дочкой), и мы ее выписали здоровую.

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-36

Сергей Бобко, врач анестезиолог-реаниматолог Минской областной больницы:
Большинство пациентов выздоравливают. Это не только врачи, это на всех уровнях, все службы сработали – и руководители, которые не стояли на передовых позициях, но зато они за все отвечали.

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-39



И как здесь не сказать «да», белорусская система здравоохранения прошла серьезную проверку на прочность и доказала свою состоятельность. Сегодня медицинские учреждения постепенно возвращаются к привычному образу жизни, возобновляется плановая госпитализация. 

Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят-41

Алексей Глазков:
Упразднили грязную зону. Вход сюда был ограничен, только в противочумных костюмах, средствах индивидуальной защиты (две пары перчаток, нарукавники). Теперь, когда количество пациентов с каждым днем уменьшается, необходимость деления территории на зоны отпала.

# Коронавирус # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Алексей Глазков # Марфа Насанович # Виктория Ахрамович # Сергей Бобко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый соцопрос Ecoom: уровень доверия действующему Президенту составляет 78,1 %
28 июля 2020 19:15

Новый соцопрос Ecoom: уровень доверия действующему Президенту составляет 78,1 %

Александр Лукашенко посетил бригаду спецназа внутренних войск в Уручье. Главные тезисы
28 июля 2020 19:08

Александр Лукашенко посетил бригаду спецназа внутренних войск в Уручье. Главные тезисы

Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения
28 июля 2020 18:58

Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения