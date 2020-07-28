Эти врачи боролись с коронавирусом. Вот что они говорят

Новости Беларуси. В эти дни по всей Беларуси звучат слова благодарности в адрес врачей. Они проявили высочайший профессионализм и преданность делу в непростое для страны время и продолжают это делать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сегодня день врача Алексея Глазкова начинается в обычном режиме. А еще несколько месяцев назад анестезиолог Минской областной больницы отправился в командировку в Марьину Горку. Два месяца помогал коллегам спасать пациентов. Только самых тяжелых – 40. Алексей Глазков, врач анестезиолог-реаниматолог Минской областной клинической больницы:

Постоянное отслеживание по клиническим и лабораторным показателям эффективности дыхания. В случае чего – в ту или иную сторону коррекция параметров искусственной вентиляции легких.

Возвращение домой оказалось вдвойне приятным: приехал как раз в канун церемонии награждения медиков столичного региона. До торжественного момента еще полчаса. Наконец-то можно пообщаться с коллегами не онлайн, не по телефону, а просто тет-а-тет.

Наконец-то можно сменить душные противочумные костюмы и бахилы, в которых приходилось работать часами, на праздничное платье и туфли на каблуке. То и дело в разговоре звучит: «Можно наконец-то выдохнуть», сложные месяцы противостояния COVID-19 позади.

Марфа Насанович, медицинская сестра Минской центральной районной больницы:

Было страшно только первый день. Ну, да, в костюме жарко, как-то привыкаешь, потом ходишь. А никто кроме нас эту работу больше не сделает, поэтому работали, помогали людям.

В праздничном зале – десятки врачей, за каждым – десятки спасенных жизней. Фельдшеры скорой помощи, рядом медсестры, эпидемиологи. Выявление контактов первого, второго уровня позволило на начальном этапе сдержать атаку вируса. Тесты, лаборатории...

Виктория Ахрамович, заместитель главного врача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Работали и круглосуточно, чтобы своевременно выявить заболевших, для того чтобы мы своевременно установили границы очага, выявили контактных лиц и организовали их обследование. Это была очень сложная работа.







Анестезиологи, реаниматологи – их профессии точно не позавидуешь. Заставить легкие пациента дышать, борьба за жизнь может идти сутками, неделями. И неудивительно, что у Алексея Глазкова было только одно желание – когда все закончится, просто выспаться. А у врача-реабилитолога Натальи Филимончик – увидеть свою семью.

«Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом За самоотверженность и профессионализм – медали, знаки «Отличник здравоохранения», грамоты, благодарности на самом высоком уровне.

По всей стране подхватывают эстафету благодарности медикам. Витебские врачи одни из первых встали на пути неизвестной инфекции, а сегодня вышли на самые низкие показатели по заболеваемости. Здесь же обкатали систему помощи пациентам с коронавирусом и создали отечественные тест-системы на определение COVID-19. Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

Их многие называют воинами, сложно не согласится, ведь отважно вели бой с коварным вирусом, спасая жизни людей. Борьба шла во всех уголках страны – не без потерь, но боролись за каждого пациента.

Марфа Насанович:

Помню бабушку, которой было 90 лет (которая лежала с дочкой), и мы ее выписали здоровую.

Сергей Бобко, врач анестезиолог-реаниматолог Минской областной больницы:

Большинство пациентов выздоравливают. Это не только врачи, это на всех уровнях, все службы сработали – и руководители, которые не стояли на передовых позициях, но зато они за все отвечали.





И как здесь не сказать «да», белорусская система здравоохранения прошла серьезную проверку на прочность и доказала свою состоятельность. Сегодня медицинские учреждения постепенно возвращаются к привычному образу жизни, возобновляется плановая госпитализация.