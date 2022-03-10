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Начался третий этап РТ. Что нужно знать тем, кто хочет проверить знания?

10 марта 2022 07:00
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Новости Беларуси. Шанс проверить свои знания. 10 марта в Беларуси стартует третий и последний в 2022 году этап репетиционного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продлится до 21 апреля и охватит 15 предметов за курс общего среднего образования.  

Начался третий этап РТ. Что нужно знать тем, кто хочет проверить знания?-1

Традиционно площадками для пробного тестирования станут вузы. Но не только они проводят РТ. Полный список учебных заведений, которые примут участников тестирования, размещен на сайте Республиканского института контроля знаний.  

Начался третий этап РТ. Что нужно знать тем, кто хочет проверить знания?-4

Пройти пробное тестирование можно и в режиме онлайн. Для этого необходимо создать учетную запись на сайте РИКЗ и оформить заявку. Также можно пройти бесплатно дистанционное тестирование.  

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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