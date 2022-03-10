Начался третий этап РТ. Что нужно знать тем, кто хочет проверить знания?

Новости Беларуси. Шанс проверить свои знания. 10 марта в Беларуси стартует третий и последний в 2022 году этап репетиционного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продлится до 21 апреля и охватит 15 предметов за курс общего среднего образования.

Традиционно площадками для пробного тестирования станут вузы. Но не только они проводят РТ. Полный список учебных заведений, которые примут участников тестирования, размещен на сайте Республиканского института контроля знаний.