«Эти люди никогда не предадут». Портрет жителя Заводского района составил глава администрации района

Самый промышленный, но при этом спортивный, экологический, творческий, креативный, а главное – трудолюбивый. Заводской район сегодня в центре внимания большого города. Как и с чем отметили Новый год? Какие планы на 2021? В студии «Большого города» глава администрации Заводского района Сергей Масляк. Екатерина Забенько, ведущая:

Мы часто говорим о том, что Заводской район (это справедливо) – промышленный центр столицы, 50 крупных предприятий его формируют. Вы всегда в своих интервью говорите о том, что главное достижение района, я с вами полностью согласна, – это люди. В чем особенность ментальности заводчан?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

На этот вопрос ответить очень сложно в двух словах. Если все-таки сфокусироваться, то я бы сказал, что заводчанин – это состояние души, это очень простые люди. Это люди, которые если стали рядом с тобой, то никогда не отвернутся, никогда не предадут. Иногда эти люди работают за спасибо, включая меня. В хорошем смысле этого слова. На результат, это трудоголики, это очень креативные люди, это позитивные. Екатерина Забенько:

Как говорится в ваших стихах, лучше не скажешь, люди – кремень. А портрет заводчанина? Это люди, которые работают на заводах, на предприятиях, рабочие, это люди, которые работают в крупных IT-компаниях. Что-то их объединяет?

Сергей Масляк:

В экономике района сегодня занято больше 60 000 человек. Из них 26 000 работают на промышленных предприятиях. Если взять во внимание то, что только на Минском заводе колесных тягачей, на МАЗе и на Минском подшипниковом заводе в общей сложности работает больше 22 000 человек, то мы делаем портрет заводчанина, исходя из того, что это человек труда. Это работяга, это работник крупнейших промышленных предприятий. Люди очень высокой квалификации, если мы говорим об инженерных работниках того же Завода колесных тягачей, МАЗа, которые создают очень эксклюзивные вещи, эксклюзивную продукцию, которая идет на экспорт. Сегодня средняя зарплата на предприятиях Заводского района составляет порядка 1 600 рублей. Я думаю, что сегодня то время, когда можно прожить на одну зарплату, а не как фильме говорили: «Чтоб ты жил на одну зарплату». Чем больше мы будем работать, тем выше у нас будут зарплаты. Тут все просто.

Екатерина Забенько:

Имеете право так говорить, потому что вы сами выходец из Заводского района, о чем с гордостью сообщаете в каждом, наверное, своем интервью, об этом знают абсолютно все. Вы помните те дворы, которые были еще в 90-е годы, когда вы были мальчиком, поэтому с такой любовью и энтузиазмом создаете там многочисленные спортивные площадки, очень стремитесь обновлять там инвентарь и строить хоккейные коробки. На ваш взгляд, основное отличие Заводского района 1990-ых, 2000-ых уже от нынешних дней?