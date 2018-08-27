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Световая композиция в виде листов рукописи с пером появилась на площади Якуба Коласа в Минске

27 августа 2018 19:28
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Новости Беларуси. Новая световая композиция в виде старинных листов рукописи с пером появилась в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты предприятия Мингорсвет разместили ее на площади Якуба Коласа.

Световая композиция в виде листов рукописи с пером появилась на площади Якуба Коласа в Минске-1

Пробное включение оригинальной подсветки запланировано на конец недели.

Отметим, что первые световые фигуры в городе начали устанавливать несколько лет назад. Праздничное настроение в столице Беларуси создают светящиеся 3D-мяч у Дома футбола и книга у Национальной библиотеки (это самые большие композиции), арфа у Белгосфилармонии, трактор на Партизанском проспекте, подарок в районе ГУМа, шайба возле «Минск-Арены», клоун у Белгосцирка, фигура светящегося зубра на проспекте Дзержинского и другие объекты.

«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске

Световая композиция в виде листов рукописи с пером появилась на площади Якуба Коласа в Минске-4

Световая композиция в виде листов рукописи с пером появилась на площади Якуба Коласа в Минске-6

Световая композиция в виде листов рукописи с пером появилась на площади Якуба Коласа в Минске-8

Световая композиция в виде листов рукописи с пером появилась на площади Якуба Коласа в Минске-10

# Достопримечательности Минска # общество # Фотофакт

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