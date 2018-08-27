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Дети – будущее, в которое надо инвестировать. Как прошёл областной педсовет с участием Анатолия Исаченко в Молодечно

27 августа 2018 18:49
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Новости Беларуси. Последняя неделя перед первым звонком. Учреждения образования Минской области завершают подготовку к новому учебному году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дети – будущее, в которое надо инвестировать. Как прошёл областной педсовет с участием Анатолия Исаченко в Молодечно-1

Кстати, в этом году 1 сентября школы и колледжи соберут 225 тысяч учащихся из всех уголков области.

Традиционно перед началом академического сезона лучшие учителя Минской области встретились с губернатором на областном педсовете, где проанализировали проблемы и достижения прошлых лет.

Говорили о финансовых вложениях и интеллектуальной отдаче: 25 августа состоялась конференция педагогических работников Минской области

Подробнее – в видеоматериале

# Образование в Беларуси # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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