Дети – будущее, в которое надо инвестировать. Как прошёл областной педсовет с участием Анатолия Исаченко в Молодечно

Новости Беларуси. Последняя неделя перед первым звонком. Учреждения образования Минской области завершают подготовку к новому учебному году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, в этом году 1 сентября школы и колледжи соберут 225 тысяч учащихся из всех уголков области.

Традиционно перед началом академического сезона лучшие учителя Минской области встретились с губернатором на областном педсовете, где проанализировали проблемы и достижения прошлых лет.

Говорили о финансовых вложениях и интеллектуальной отдаче: 25 августа состоялась конференция педагогических работников Минской области