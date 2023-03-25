Как стать членом общества охотников и рыболовов уже в 8 лет? Рассказываем о новом указе Президента

Владимир Козловский , заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»: 13 февраля 2023 года подписан Указ Президента Республики Беларуси № 35, которым допускается вступление в ряды Белорусского общества охотников и рыболовов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан либо лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Беларуси, с 8-летнего возраста при условии подтверждения этого их родителями и законными представителями, с согласия.

Для того чтобы получить удостоверение государственного образца на право охоты, необходимо сдать экзамен. После положительных результатов лица в возрасте 16 лет и старше могут смело выходить на охоту.

Владимир Козловский:

Вообще, юные охотники и рыболовы – это часть членов нашего общества, Белорусского общества охотников и рыболовов. Их в настоящее время насчитывается около 1 200 человек. И они являются довольно активными членами нашего общества. Наряду и наравне со взрослыми принимают участие во многих наших мероприятиях. Это и соревнования по рыболовству, в стрелково-охотничьем многоборье они, конечно, участвовать полноценно не могут, но участвуют с пневматическими винтовками, а также участвую в различных наших акциях. Мы надеемся, что она будет довольно популярной у молодежи. У нас закладываются принципы того, чтобы в первую очередь научить детей бережному отношению к природе и природным богатствам нашей страны.

Примкнуть к обществу охотников и рыболовов решил и 14-летний Саша. Он первый среди школьников получил свой членский билет.