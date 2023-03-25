Как стать членом общества охотников и рыболовов уже в 8 лет? Рассказываем о новом указе Президента
Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
13 февраля 2023 года подписан Указ Президента Республики Беларуси № 35, которым допускается вступление в ряды Белорусского общества охотников и рыболовов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан либо лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Беларуси, с 8-летнего возраста при условии подтверждения этого их родителями и законными представителями, с согласия.
Для того чтобы получить удостоверение государственного образца на право охоты, необходимо сдать экзамен. После положительных результатов лица в возрасте 16 лет и старше могут смело выходить на охоту.
Владимир Козловский:
Вообще, юные охотники и рыболовы – это часть членов нашего общества, Белорусского общества охотников и рыболовов. Их в настоящее время насчитывается около 1 200 человек. И они являются довольно активными членами нашего общества. Наряду и наравне со взрослыми принимают участие во многих наших мероприятиях. Это и соревнования по рыболовству, в стрелково-охотничьем многоборье они, конечно, участвовать полноценно не могут, но участвуют с пневматическими винтовками, а также участвую в различных наших акциях. Мы надеемся, что она будет довольно популярной у молодежи. У нас закладываются принципы того, чтобы в первую очередь научить детей бережному отношению к природе и природным богатствам нашей страны.
Примкнуть к обществу охотников и рыболовов решил и 14-летний Саша. Он первый среди школьников получил свой членский билет.
Александр Трикоза:
Рыбалкой мне стало интересно увлекаться уже с детства. У деда на его пруду ловил карасей, то есть мне было интересно, а сейчас уже в осознанном возрасте, в возрасте 14 лет, я решил углубиться в это дело. Я недавно подал заявку в Белорусское общество охотников и рыболовов. Я хочу стать частью этой всей большой команды, и мне скоро выдадут билет, что я являюсь одним из этих людей. Мне нравится сам процесс рыбалки. Процесс рыбалки – это просто неимоверное чувство, когда ты еще ловишь и у тебя вдруг садится рыба, ты ее вытаскиваешь. Мне понравилось, как я этим летом бодался с карасем, 1 килограмм 200 граммов, мне очень понравилось, как я сопротивлялся ему. Ночью 30 минут провел с ним в борьбе.
Для юноши рыбалка больше, чем просто хобби. Парень с удовольствием принимает участие в соревнованиях и занимает призовые места. Профессиональный подход к любимому делу – залог успеха!
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