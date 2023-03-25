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Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года

25 марта 2023 14:38
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Новости Беларуси. Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира. Архитектурный шедевр принадлежит руке знаменитого мастера Яна Самуила Беккера – автора знаменитого Ружанского дворца. Удивительно, что каплица сохранилась до наших дней практически в первозданном виде, хотя насчитывает более 200 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года-1

Святой Казимир, чье имя носит часовня, считался патроном Великого княжества Литовского, а его мощи называли чудотворными. Бытует мнение, что одно время они находились в ружанском имении рода Сапег. Это и стало причиной строительства каплицы в его честь.

Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года-4

Сейчас задача реставраторов – сохранить как можно больше аутентичных элементов. Самая большая удача – это неповрежденный алтарь. При подготовке проекта опирались на авторский проект Беккера. Крест на крыше пришлось создавать с нуля.

Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года-7

Светлана Корсунова, научный руководитель и главный архитектор проекта филиала «Брестреставрацияпроект»:
Если сравнивать с Ружанским дворцовым комплексом, то этому зданию очень повезло, и оно практически сохранилось в идеальном состоянии. Восстанавливаем крест на фронтоне здания.

Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года-10

Александр Минько, мастер филиала «Брестреставрация»:
Задача стояла – максимально возможно сохранить старинные аутентичные балки. И этот вопрос решился путем протезирования. Мы оставили часть старой балки и добавили элементы новых. Процесс был весьма трудоемкий.

Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года-13

За несколько месяцев здесь восстановят внешнюю и внутреннюю отделку стен (штукатурка практически вся сохранилась), заменят черепичную кровлю и окна, восстановят необычный кирпичный пол. Завершить реставрацию часовни планируют уже к июню.

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# Памятники # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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