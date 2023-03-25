Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года

Новости Беларуси. Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира. Архитектурный шедевр принадлежит руке знаменитого мастера Яна Самуила Беккера – автора знаменитого Ружанского дворца. Удивительно, что каплица сохранилась до наших дней практически в первозданном виде, хотя насчитывает более 200 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святой Казимир, чье имя носит часовня, считался патроном Великого княжества Литовского, а его мощи называли чудотворными. Бытует мнение, что одно время они находились в ружанском имении рода Сапег. Это и стало причиной строительства каплицы в его честь.

Сейчас задача реставраторов – сохранить как можно больше аутентичных элементов. Самая большая удача – это неповрежденный алтарь. При подготовке проекта опирались на авторский проект Беккера. Крест на крыше пришлось создавать с нуля.

Светлана Корсунова, научный руководитель и главный архитектор проекта филиала «Брестреставрацияпроект»:

Если сравнивать с Ружанским дворцовым комплексом, то этому зданию очень повезло, и оно практически сохранилось в идеальном состоянии. Восстанавливаем крест на фронтоне здания.

Александр Минько, мастер филиала «Брестреставрация»:

Задача стояла – максимально возможно сохранить старинные аутентичные балки. И этот вопрос решился путем протезирования. Мы оставили часть старой балки и добавили элементы новых. Процесс был весьма трудоемкий.