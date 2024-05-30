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Эта белоруска учила Президента, была послом в Казахстане и развивала науку – большой разговор

30 мая 2024 17:43
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С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Эта белоруска учила Президента, была послом в Казахстане и развивала науку – большой разговор-1

Лариса Пакуш, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории БГСХА:
Преподаватель – это друг, наставник, это то, что останется на всю жизнь. Я очень обязательный человек, работу ставлю на первое место. Принцип моей жизни – порядочность, в друзьях я ценю открытость и порядочность.

В экономической науке есть кривая совокупного предложения. Она состоит из трех частей. Так и моя жизнь. Я никогда не думала, что я не буду кем-то в науке, я мечтала быть ученым. Я одна из первых в Беларуси выполняла работу по использованию матмоделирования математических методов в экономике. Я защитила диссертацию в Санкт-Петербурге. Я была в десятке первых в СССР.

Эта белоруска учила Президента, была послом в Казахстане и развивала науку – большой разговор-4

Судьба свела меня с первым Президентом как студентом. Когда формировалось независимое государство, мне предложили быть послом. Три срока я отбыла в Казахстане. Я была дуайеном, в мои обязанности входило много дел организаторских, я знала все руководство, через дуайена решаются все посреднические вопросы по работе дипломатов. Я одна из немногих послов, которые имеют орден за работу на дипломатической службе. Счастье ты делаешь сам. Ты хочешь быть счастливым – ты обязан стать им.

Подробности в видео.

# Женщины Беларуси # общество

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