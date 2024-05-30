Эта белоруска учила Президента, была послом в Казахстане и развивала науку – большой разговор

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Лариса Пакуш, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории БГСХА:

Преподаватель – это друг, наставник, это то, что останется на всю жизнь. Я очень обязательный человек, работу ставлю на первое место. Принцип моей жизни – порядочность, в друзьях я ценю открытость и порядочность.

В экономической науке есть кривая совокупного предложения. Она состоит из трех частей. Так и моя жизнь. Я никогда не думала, что я не буду кем-то в науке, я мечтала быть ученым. Я одна из первых в Беларуси выполняла работу по использованию матмоделирования математических методов в экономике. Я защитила диссертацию в Санкт-Петербурге. Я была в десятке первых в СССР.