«Что учитывает суд?» Как решают спор о проживании детей при разводе

Повторный брак – это всегда сложный шаг даже для взрослого человека, что уже говорить о ребенке. Приняв решение связать жизнь с человеком, у которого есть дети, нужно быть готовым к вороху проблем. О том, может ли ребенок стать помехой для создания семьи, как найти в своем сердце место для падчерицы или пасынка и в чем секрет гармоничных отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Когда определяют место жительства, чаще с кем остается ребенок – с мамой или папой?