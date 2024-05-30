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«Что учитывает суд?» Как решают спор о проживании детей при разводе

30 мая 2024 17:31
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Повторный брак – это всегда сложный шаг даже для взрослого человека, что уже говорить о ребенке. Приняв решение связать жизнь с человеком, у которого есть дети, нужно быть готовым к вороху проблем. О том, может ли ребенок стать помехой для создания семьи, как найти в своем сердце место для падчерицы или пасынка и в чем секрет гармоничных отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Когда определяют место жительства, чаще с кем остается ребенок – с мамой или папой?

«Что учитывает суд?» Как решают спор о проживании детей при разводе-1

Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска:
Так не скажу. В моей практике очень много было случаев за последние пять лет, когда остаются с папой.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
С согласия мамы?

Инна Слобина:
Нет.

Наталья Надольская:
Что учитывает суд – площадь проживания, жилищные условия?

Инна Слобина:
Учитываются жилищные условия, тогда уже опека приходит, смотрит. Суд просит дать заключение. В этом случае смотрят, есть ли доход у родителей, какой доход, могут ли содержать детей. То есть много что учитывается. Бывает даже делают экспертизы психиатрические, разное бывает.

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# Брак и семья # общество # Наталья Надольская

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