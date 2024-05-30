Чёрный список пляжей! Как выбрать безопасную зону отдыха?

Новости Беларуси. Спасатели напоминают о безопасности на воде, а специалисты санитарно-эпидемиологической службы продолжают обследовать зоны для отдыха и купания. Наличие необходимой инфраструктуры и качество воды в реках и озерах проверяют перед открытием летнего сезона. В случае выявления нарушений эксплуатирующим организациям направляются рекомендации по их устранению. Подготовить зоны для отдыха и купания должны до 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что этим летом в Беларуси будет работать более 450 пляжей. На многих из них уже многолюдно. О безопасных и комфортных условиях для отдыха и купания расскажет Алена Жиборт.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проверяют качество воды в реках и озерах. Еженедельно проводят лабораторные исследования. Они необходимы для того, чтобы определить, насколько безопасно купание. Если химические и микробиологические показатели не соответствуют норме, вводится запрет.

Евгений Зяблицын, врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В случае серьезного превышения гигиенического норматива полностью прекращается купание не только для детей, но также и для взрослых, и для занятий водными видами спорта. Потому что возможно существенное причинение вреда здоровью.