Молодечно прощается с Дожинками. Героев жатвы в столице юбилейного 15-ого фестиваля-ярмарки чествуют уже третий день.

В городе по-прежнему царит праздничная атмосфера. С самого утра повсюду звучит музыка, работает десяток концертных площадок, кафе и детские аттракционы, идет бойкая торговля. Атмосферу праздника поддерживают и сами жители.

И хотя местным жителям жалко прощаться с фестивалем, тем не менее после Дожинок им остается полностью обновленный город. В Молодечно появился новый амфитеатр, реконструирована детская больница. Построен спортивно-развлекательный центр с ледовой ареной, тренажерным залом, боулингом, бассейном и спортивными площадками. А парк Победы украсил фонтан.

А накануне эстафету Дожинок передали Горецкому району Могилевской области. Именно он в следующем году примет праздник, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».