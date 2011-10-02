Прямой эфир

Эстафету Дожинок передали Горецкому району Могилевской области

02 октября 2011 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Молодечно прощается с Дожинками. Героев жатвы в столице юбилейного 15-ого фестиваля-ярмарки чествуют уже третий день.

В городе по-прежнему царит праздничная атмосфера. С самого утра повсюду звучит музыка, работает десяток концертных площадок, кафе и детские аттракционы, идет бойкая торговля. Атмосферу праздника поддерживают и сами жители.

И хотя местным жителям жалко прощаться с фестивалем, тем не менее после Дожинок им остается полностью обновленный город. В Молодечно появился новый амфитеатр, реконструирована детская больница. Построен спортивно-развлекательный центр с ледовой ареной, тренажерным залом, боулингом, бассейном и спортивными площадками. А парк Победы украсил фонтан.

А накануне эстафету Дожинок передали Горецкому району Могилевской области. Именно он в следующем году примет праздник, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Дожинки 2012

Другие новости рубрики

Все новости
82-летняя гомельчанка Тамара Пчеленкова разъезжает по городу во главе байкерской колонны
01 октября 2011 16:18

82-летняя гомельчанка Тамара Пчеленкова разъезжает по городу во главе байкерской колонны

01 октября 2011 13:49

В Молодечно прошло молодежное шествие «Будущее Беларуси» и награждение хлеборобов, занявших 2 и 3 места в борьбе за урожай

01 октября 2011 13:40

Детские пособия в связи с рождением ребенка в Беларуси возросли вдвое