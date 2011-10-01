82-летняя гомельчанка Тамара Пчеленкова разъезжает по городу во главе байкерской колонны

Три репетиции в неделю в ветеранском хоре, обязанности председателя Областной организации бывших узников фашизма и членство в еще пяти общественных организациях, плюс работа заседателя в областном суде. Сюда же муж, дети, внуки и правнучка.

Виктор Пчеленков:

Жена у меня молодец, очень активная.

Застать дома Тамару Адамовну большая редкость. Все на ногах. А с прошлого года еще и на колесах. О спортивных заслугах члена белорусской сборной по мотоспорту с 20-летним стажем прознали гомельские байкеры и предложили вспомнить былое.

Тамара Пчеленкова:

Я ездила на любой кубатуре и на «Харлее». Он такой рогатый. Ездила и на «Яве», и на «Цундапе», и на «К-750». Это тоже 750 кубов.

На счету Тамары Адамовны – десятки чемпионатов Советского Союза по мотокросу, кольцевым гонкам, ралли и даже изнурительные мотомногодневки. 20 лет в спорте – это целая жизнь.

«Ночные волки» выделили Тамаре Адамовне личный мотоцикл, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Во главе байкерской колонны – для молодых она пример патриотизма.

Здесь каждый знает не только о ее спортивных достижениях, но и военном детстве: о помощи партизанам и немецком плене.

Олег Голова, член мотоклуба «Ночные волки»:

Молодых парней и девчонок, занимающихся в наших кружках, ее пример очень воодушевляет. Я буду счастлив, если в возрасте Тамары Адамовны буду еще ездить так на мотоцикле и вести за собой молодежь. Буду считать, что многого в жизни достиг.

Тамара Пчеленкова:

В прошлом году села за руль. Давно хотела, даже снилось по ночам. А когда села, так сразу на 20-30 лет помолодела.

Вот такой простой секрет молодости. Бороться и искать, найти и не сдаваться.