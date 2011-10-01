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В Молодечно прошло молодежное шествие «Будущее Беларуси» и награждение хлеборобов, занявших 2 и 3 места в борьбе за урожай

01 октября 2011 13:49
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В Молодечно продолжается главный праздник тружеников села. Юбилейная XV республиканская фестиваль-ярмарка «Дожинки-2011» стартовала накануне.

Сегодня одним из самых красочных событий стало молодежное шествие «Будущее Беларуси».

Почетный гость «Дожинок» – каравай нового урожая. Его провезли по главной улице города. Вес трехъярусного хлебного шедевра – 80 кг. Сопровождали почетного гостя девушки в национальных костюмах и фольклорные коллективы. В строй также стали юные спортсмены, байкеры, духовые оркестры и представители молодежных объединений. Всего, в шествии приняли участие более 600 человек.

Молодежное шествие «Будущее Беларуси»

Молодежное шествие «Будущее Беларуси»

Молодежное шествие «Будущее Беларуси»

Молодежное шествие «Будущее Беларуси»

Молодежное шествие «Будущее Беларуси»

Молодежное шествие «Будущее Беларуси»

Гости «Дожинок»:
Полный восторг вообще от всего праздника, замечательно, слов нет. Духовые оркестры – это красота. Детки в колясках – чудо. Очень красивая молодежь. Погода чудесная.

Мотоциклы, которые я видел раньше, – это полная ерунда. То, что увидел на «Дожинках» – это класс.

После красочного шествия награждали хлеборобов, занявших вторые и третьи места в борьбе за урожай. В их честь на сцене выступили исполнители и коллективы со всей страны.

«Дожинки-2011»

Хлеборобы

Церемония награждения

Как и в первый день фестиваля, в городе работает десяток концертных площадок. Атмосфера праздника в городе с самого утра. Звучит музыка, работают торговые ряды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шелухо, победитель республиканского соревнования «Дожинки-2011»:
Трудная работа была, намолотили большее всех зерна, внесли в наше государство большой каравай хлеба.

Виталий Лосицкий, победитель республиканского соревнования «Дожинки-2011»:
Погода помогла. Было трудно, но мы старались сделать, убрать хлеб, чтобы все были довольны.

Виталий Лихач, победитель соревнования «Дожинки-2011»:
Я думаю, что надо работать еще и пробовать занимать первое место.

А накануне самым ярким событием праздника стала церемония награждения победителей республиканского соревнования по уборке урожая. Лидеров жатвы лично поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что этот праздник – возможность сказать искренние слова благодарности всем, кто работал в поле не покладая рук.

# общество # Дожинки 2012 # Фотофакт

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