В Молодечно прошло молодежное шествие «Будущее Беларуси» и награждение хлеборобов, занявших 2 и 3 места в борьбе за урожай

В Молодечно продолжается главный праздник тружеников села. Юбилейная XV республиканская фестиваль-ярмарка «Дожинки-2011» стартовала накануне.

Сегодня одним из самых красочных событий стало молодежное шествие «Будущее Беларуси».

Почетный гость «Дожинок» – каравай нового урожая. Его провезли по главной улице города. Вес трехъярусного хлебного шедевра – 80 кг. Сопровождали почетного гостя девушки в национальных костюмах и фольклорные коллективы. В строй также стали юные спортсмены, байкеры, духовые оркестры и представители молодежных объединений. Всего, в шествии приняли участие более 600 человек.

Гости «Дожинок»:

Полный восторг вообще от всего праздника, замечательно, слов нет. Духовые оркестры – это красота. Детки в колясках – чудо. Очень красивая молодежь. Погода чудесная.

Мотоциклы, которые я видел раньше, – это полная ерунда. То, что увидел на «Дожинках» – это класс.

После красочного шествия награждали хлеборобов, занявших вторые и третьи места в борьбе за урожай. В их честь на сцене выступили исполнители и коллективы со всей страны.

Как и в первый день фестиваля, в городе работает десяток концертных площадок. Атмосфера праздника в городе с самого утра. Звучит музыка, работают торговые ряды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шелухо, победитель республиканского соревнования «Дожинки-2011»:

Трудная работа была, намолотили большее всех зерна, внесли в наше государство большой каравай хлеба.

Виталий Лосицкий, победитель республиканского соревнования «Дожинки-2011»:

Погода помогла. Было трудно, но мы старались сделать, убрать хлеб, чтобы все были довольны.

Виталий Лихач, победитель соревнования «Дожинки-2011»:

Я думаю, что надо работать еще и пробовать занимать первое место.

А накануне самым ярким событием праздника стала церемония награждения победителей республиканского соревнования по уборке урожая. Лидеров жатвы лично поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что этот праздник – возможность сказать искренние слова благодарности всем, кто работал в поле не покладая рук.