«Провести колонну байкеров через Варшаву, например, достаточно тяжело». Как повезут огонь II Европейских игр в Беларусь

Эстафета огня «Пламя мира» – часть подготовки ко II Европейским играм. Длительность эстафеты – 50 дней. Она стартует 3 мая 2019 года в Риме, именно там будет зажжено пламя II Европейских игр и презентован символ акции «Оливковое дерево».

По пути в Беларусь запланирована акция по поднятию «Пламени мира» на гору Монблан. Доставят пламя в Беларусь наземным транспортом вместе с национальными олимпийскими комитетами тех стран, через которые проходит маршрут. Будут проводиться торжественные мероприятия.

11 мая эстафета прибудет в Беларусь, финальным этапом станет вынесение пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года.

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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель эстафеты огня «Пламя мира» – Ольга Рыбаченок, заместитель руководителя эстафеты огня «Пламя мира» – Инна Кучейко и офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus» – Дмитрий Александрович.

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Как по территории Беларуси пройдёт эстафета?

Дмитрий Александрович, офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus»:

Я представляю белорусский байкерский клуб «The Оne Chapter Belarus». Нам оказана честь в сопровождении «Пламени мира» по территории Европы. Мы на мотоциклах в количестве 20 мотоциклов, нас там 25 человек с пассажирами вместе, будем сопровождать «Пламя мира» по территории европейской части эстафеты огня. Эстафета начнётся ещё раньше, 27 апреля, наш клуб выезжает из Минска, чтобы добраться до Рима своим ходом, подготовить там площадку. Наверное, будет у нас там репетиция вручения огня и после этого мы 3 мая стартуем из Рима по направлению к Монблану, где передаём уже 4 мая в 12.00 (мы будем ехать практически всю ночь) передаём это пламя альпинистам, они поднимаются на гору, затем после спуска мы пламя заберём и через множество европейских стран (по дороге будет Италия, Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша, Германия) мы доставим пламя в Брест. На границе нас будут встречать.