Новицкий, Медведь, Агурбаш и 8-летний шахматист: кто ещё пронесёт факел II Европейских игр по Беларуси?
Эстафета огня «Пламя мира» – часть подготовки ко II Европейским играм. Длительность эстафеты – 50 дней. Она стартует 3 мая 2019 года в Риме, именно там будет зажжено пламя II Европейских игр и презентован символ акции «Оливковое дерево».
По пути в Беларусь запланирована акция по поднятию «Пламени мира» на гору Монблан. Доставят пламя в Беларусь наземным транспортом вместе с национальными олимпийскими комитетами тех стран, через которые проходит маршрут. Будут проводиться торжественные мероприятия.
11 мая эстафета прибудет в Беларусь, финальным этапом станет вынесение пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель эстафеты огня «Пламя мира» – Ольга Рыбаченок, заместитель руководителя эстафеты огня «Пламя мира» – Инна Кучейко и офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus» – Дмитрий Александрович.
450 человек заявлены в качестве факелоносцев. Кто эти люди? Можете озвучить самые знаковые имена?
Ольга Рыбаченок, руководитель эстафеты огня «Пламя мира»:
У нас есть известные люди: врачи, космонавты. Например, известный космонавт Олег Новицкий, из артистов бегут практически все, из актёров – Олег Гарбуз, из певцов – Анжелика Агурбаш. Очень много людей, которые просто заслужили это звание – быть факелоносцем – своим трудом.
Для нас стало открытием, что на предприятиях работают люди крановщиками, месителями цемента и при этом они являются чемпионами мира по пауэрлифтингу, по плаванию. Это такие люди, которые достигли очень больших высот в спорте, но работают на предприятиях Беларуси в таких простых профессиях.
Кто самый младший, а кто самый старший будет бежать?
Ольга Рыбаченок:
Из самых возрастных, наверное, Александр Медведь. Он начнёт эстафету в Минске, которая пройдёт по проспекту Победителей. Он будет первым человеком, который начнёт эстафету в Минске.
Предполагалось, что самым молодым факелоносцем будет не младше 14 лет, но на данный момент у нас есть факелоносец, которому, вообще, 8 лет, победитель чемпионата мира по шахматам.
Какое расстояние они пройдут?
Ольга Рыбаченок:
Плюс-минус одинаковые, больше 300 м никто не бежит. В Минске расстояние чуть поменьше, это связано с тем, что в столице будет наибольшее количество зрителей. Самое большое количество факелоносцев хотелось бы показать в Минске, чтобы люди могли с ними пообщаться во время пробега.
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