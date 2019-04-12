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Новицкий, Медведь, Агурбаш и 8-летний шахматист: кто ещё пронесёт факел II Европейских игр по Беларуси?

12 апреля 2019 11:43
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Эстафета огня «Пламя мира» часть подготовки ко II Европейским играм. Длительность эстафеты 50 дней. Она стартует 3 мая 2019 года в Риме, именно там будет зажжено пламя II Европейских игр и презентован символ акции «Оливковое дерево».

По пути в Беларусь запланирована акция по поднятию «Пламени мира» на гору Монблан. Доставят пламя в Беларусь наземным транспортом вместе с национальными олимпийскими комитетами тех стран, через которые проходит маршрут. Будут проводиться торжественные мероприятия.

11 мая эстафета прибудет в Беларусь, финальным этапом станет вынесение пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель эстафеты огня «Пламя мира» – Ольга Рыбаченок, заместитель руководителя эстафеты огня «Пламя мира» Инна Кучейко и офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus» – Дмитрий Александрович.

450 человек заявлены в качестве факелоносцев. Кто эти люди? Можете озвучить самые знаковые имена?

Ольга Рыбаченок, руководитель эстафеты огня «Пламя мира»:
У нас есть известные люди: врачи, космонавты. Например, известный космонавт Олег Новицкий, из артистов бегут практически все, из актёров Олег Гарбуз, из певцов Анжелика Агурбаш. Очень много людей, которые просто заслужили это звание быть факелоносцем своим трудом.

Новицкий, Медведь, Агурбаш и 8-летний шахматист: кто ещё пронесёт факел II Европейских игр по Беларуси?-1

Для нас стало открытием, что на предприятиях работают люди крановщиками, месителями цемента и при этом они являются чемпионами мира по пауэрлифтингу, по плаванию. Это такие люди, которые достигли очень больших высот в спорте, но работают на предприятиях Беларуси в таких простых профессиях.

Кто самый младший, а кто самый старший будет бежать?

Ольга Рыбаченок:
Из самых возрастных, наверное, Александр Медведь. Он начнёт эстафету в Минске, которая пройдёт по проспекту Победителей. Он будет первым человеком, который начнёт эстафету в Минске.

Новицкий, Медведь, Агурбаш и 8-летний шахматист: кто ещё пронесёт факел II Европейских игр по Беларуси?-4

Предполагалось, что самым молодым факелоносцем будет не младше 14 лет, но на данный момент у нас есть факелоносец, которому, вообще, 8 лет, победитель чемпионата мира по шахматам.

Какое расстояние они пройдут?

Ольга Рыбаченок:
Плюс-минус одинаковые, больше 300 м никто не бежит. В Минске расстояние чуть поменьше, это связано с тем, что в столице будет наибольшее количество зрителей. Самое большое количество факелоносцев хотелось бы показать в Минске, чтобы люди могли с ними пообщаться во время пробега.

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# Европейские игры # калейдоскоп # Ольга Рыбаченок # Фотофакт

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